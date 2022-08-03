大陸軍演與「北方三島」漁場重疊　基隆漁會每小時廣播籲2件事

記者郭世賢／基隆報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間10時43分搭乘專機「SPAR19」抵達台灣，而在之前，中共公布將於8月4日至7日間於台灣周邊6個海空域進行實彈演習，其中軍演海域與重要漁場「北方三島」重疊。基隆區漁會漁業電台每小時廣播，告知漁船4日中國開始軍演，呼籲漁民避開航道或返回漁港。

▲基隆區漁會漁業電台每小時廣播，告知漁船4日中國開始軍演。（圖／記者郭世賢翻攝）

根據新華社2日晚間22時56分公告「封鎖圖」：中國人民解放軍將於北京時間2022年8月4日12時至7日12時，在台灣東北、西北、東部、西南、東南等6處海域和空域，進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊，打算從海空封鎖台灣3天。交通部昨夜及今上午緊急研商因應方案，交通部長王國材今上午也召開會議與民航局、航港局討論中，定案後將對外公布，評估方案也包含「更改航路」及「高度引導航班安全降落」。

據了解，6處海域軍演區包含北方三島，北方三島、彭佳嶼、棉花嶼、花瓶嶼，皆屬於基隆市中正區管轄，其中距離基隆東北方棉花嶼約21浬、花瓶嶼約39公里，彭佳嶼距離基隆約56公里，航程約2小時30分鐘。基隆漁會指出，軍演區域是北方三島，重要經濟漁場，目前近200艘漁船附近海域作業，目前小卷、透抽最主要捕獲季節，漁業電台每小時廣播，告知漁船明天有軍事演訓，請漁民避開航道或返回漁港迴避。

▲共軍1996年台海危機與裴洛西訪台後宣布的預定實彈演訓範圍對比圖。（製圖／ETtoday視覺中心）

台灣漁業署採取相關措施，首先透過漁業通訊電台、漁業廣播電台廣播海上作業漁船避開演習區域；同時洽請海巡漁港安檢人員協助對出港漁船進行宣導。其次，目前沿近海漁船仍正常作業，將請漁業通訊電台廣播週知海上漁船，如作業時發現中國大陸艦艇，應通報電台轉知相關權責機關。

至於遠洋部分，實際作業範圍遠超出中國實彈軍演的海域，因此正常作業，只有偶爾剛好進出台灣的港會通過可能區域，但進到靠近台灣的海域都會收到廣播。

▲基隆區漁會呼籲漁民避開航道或返回漁港。（圖／記者郭世賢翻攝）

【更多新聞】

►重機哥北海岸對戰橫切男！元神傷暴10字國罵 儀錶數字慘被打臉

►基隆男持筆抵超商店員搶2萬 囂張嗆警「白癡、辦案能力差」

►快訊／貢寮砂石車撞電桿翻覆 駕駛脫困送醫！台二線單線雙向通行

►高齡婦人烈日迷途在路上徘徊 金山警靠愛心手鍊找到家人