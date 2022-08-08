雞籠中元祭放水燈遊行8／11登場　恢復花車踩街交管措施出爐

▲2022壬寅年雞籠中元祭典放水燈暨遊行活動。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

2022壬寅年雞籠中元祭典放水燈暨遊行活動於11日舉行，基隆市政府竭誠歡迎全國民眾到基隆參觀並參予活動；為使活動順利進行、紓解觀光人潮方便民眾參觀，於當日遊行及放水燈活動實施交通管制，請用路人遵守警方指示。

基隆市區中元祭遊行交通管制時間為11日17時30分至23時，市區管制範圍東至信一路／義七路口、南至八堵路/國安路口、西至29號橋（大業隧道出口）／東岸高架橋入口、北至中正路／義一路口（詳管制範圍及遊行路線圖），所有車輛禁止進出管制區域（醫療用電動代步車等輔具除外）；東岸高架橋（中正路）及西岸高架橋（中山一路）連接國道1號雙向不管制，正常通行。

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國道客運改道部分，1579路線將於中正路雙向（文化中心旁及飛鳶廣場）設置臨時站牌供民眾搭乘；2088路線區間車改道行駛台62甲線經孝東路至基隆女中站返程，八斗子全程車改道行駛台62甲線經孝東路、深溪路至海生館站；其餘國道客運路線調整至港西街設置臨時站上下車。

市區公車改道部分，中正區路線於中正路／中船路口（南口）自來水公司對面設置臨時站牌折返，信義區路線於東信路/正信路口財鼠橋市立醫院站折返，中山區、安樂區路線於成功市場站折返，七堵區、暖暖區路線於南榮路/曲水街口三坑站設置臨時站牌折返。

基隆市政府指出，管制區域內建物附設停車場及路側停車格皆禁止進出，西三停車場可由中山二路36巷出入口進出場，港西街出入口僅允許經民治平交道離場；管制區內計程車排班區皆暫停使用，七堵區、暖暖區載客計程車，可至南榮路／曲水街口（近三坑車站）供乘客下車後折返，非載客計程車禁止進入南榮路；中正區載客計程車，可於中正路飛鳶廣場旁臨停接送區供乘客下車，下客後車輛須透過中正高架橋離開，禁止於信一路口迴轉。

另外，望海巷放水燈交通管制部分，交管時間為11日21時至翌日12日2時，管制路段於台2線自平浪橋頭（潮境公園旁，離調和街約500公尺）至八斗子車站（約為基隆市、新北市市界）路段雙向管制，除大眾運輸客運車輛、管制範圍內居民車輛憑證件及持有工作人員通行證外，所有車輛禁止進出。

基隆市政府表示，放水燈活動當日於基隆市政府後棟（中正路／信二路口），及碧砂漁港C區停車場提供免費會場接駁專車供民眾搭乘；活動結束後亦有國道客運2088及1579路線於23時30分由望海巷發車直達台北，活動相關詳細交通資訊詳如附件及「基隆市文化局」官網查詢，歡迎遊客多加利用。

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