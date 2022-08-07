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侯友宜參訪宜蘭與林姿妙合體　何時跨縣市輔選未正面回應

▲▼新北市長侯友宜參訪宜蘭，並送給宜蘭縣長林姿妙八里心型柚（上圖）。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲新北市長侯友宜參訪宜蘭，送給宜蘭縣長林姿妙八里心型柚（上圖）。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

新北市長侯友宜7日率員參訪清水地熱發電廠及三星上將梨果園，全程由宜縣長林姿妙等人陪同，雙方就綠色能源發展與農業技術品牌議題進行交流，期許共同合作拚出新北宜蘭好生活。至於何時啟動跨縣市輔選？侯友宜說，現階段以市政為主，希望各界到新北市走走，若有做不好的地方，歡迎批評指教，他與林姿妙相互學習，把人民最關心的事情做好。

▲▼新北市長侯友宜參訪宜蘭，並送給宜蘭縣長林姿妙八里心型柚（上圖）。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜縣府表示，2021年宜蘭清水地熱發電廠取得國內30年來第一張地熱電廠電業執照並開始運轉，每小時平均發電量3150度，併聯台電電力系統，可供1萬戶小家庭使用，為台灣的再生能源發電政策邁出重要一步。侯友宜市長特別來訪聽取清水地熱發電廠設置過程與開發經驗，期許未來能於新北市區域找尋更多類似綠能開發契機。

侯友宜在宜蘭縣長林姿妙縣長陪同下，也與三星鄉種植上將梨農友進行農業體驗與交流，互相交換農業產品的品牌建立與行銷經驗。縣政府指出，暑假期間為三星鄉上將梨上市季節，三星鄉位於蘭陽溪上游，地勢較陡、排水良好；夏季早晚溫差大、冬天氣候潮濕，非常適合水梨的生長，也因其質地細緻、汁多味美、口感清脆、甜度高，長久以來深受全國消費者喜愛。上將梨種植面積約43公頃。新北市梨產業主要集中在三芝、淡水、八里等地區水梨，栽培面積約10公頃，年產量約12萬台斤。

林姿妙表示，宜蘭與新北市政府自2019年起即成立了「宜蘭新北合作交流平台」，雙方共同從觀光、交通及產業等面相提出多項合作議題，每年也邀集雙府相關單位召開會議，確認各項合作方案推行進度，並積極尋求更多合作政策與議題，感謝侯友宜帶領新北市政府優秀團隊，積極與宜蘭攜手合作並分享資源，雙方將持續邁向宜蘭新北區域共榮，創造宜蘭新北好生活。

▲▼新北市長侯友宜參訪宜蘭，並送給宜蘭縣長林姿妙八里心型柚（上圖）。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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