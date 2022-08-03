歡迎裴洛西！凸顯台美友誼深厚　林右昌：建立更強大經貿框架

▲基隆市長林右昌在臉書粉專貼出2019年訪美照片。（圖／合成照／翻攝自《林右昌UChange》臉書粉專，下同）

記者郭世賢／基隆報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於2日晚間10時43分搭乘專機「SPAR19」抵達台灣，3日上午拜會立法院，由副院長蔡其昌率四個黨團總召親自迎接，並送致贈花束。基隆市長林右昌在臉書粉專貼出2019年訪美的照片，表示誠摯歡迎裴洛西訪台，不僅凸顯台美之間友誼深厚，也顯示台灣是美國在印太地區長期的自由、民主以及人權價值的重要夥伴。

林右昌表示，台灣是印太自由民主之錨，需要所有支持自由、民主與人權的勇士們一起共同守護。他誠摯歡迎美國眾議院議長裴洛西（Speaker Nancy Pelosi）以及所有團員來台訪問。這不僅凸顯台美之間友誼深厚，也顯示台灣是美國在印太地區長期的自由、民主以及人權價值的重要夥伴。

林右昌2019年率基隆訪問團赴美進行3天城市交流，曾應應邀到全球臺灣研究中心（GTI）舉行公開演講，他以「印太自由民主之錨」為題演說。林右昌當時演講指出，「兩岸沒有台灣問題，只有中國問題」，印太安全的關鍵在台灣，而台灣安全的關鍵在經濟安全。

林右昌說，但大家都看到了兩岸軍力失衡所帶來的軍事安全問題，也看到了中共透過民主制度自由開放的方便，介入台灣民主選舉所產生的民主政治危機的問題，台灣必須有更大的支持力量，才能跟中國和平對話，而不是被武力脅迫併吞。

林右昌認為，台灣的問題其實是經濟安全，經濟安全的問題已不是經濟問題，而是印太安全的問題，需要美國從印太戰略的高度重新思考。如果台美之間能夠建立更強大的經濟貿易框架，加強經貿合作，將會有利台灣企業在全球價值鏈布局上做更平衡思考，以避免經濟過度依賴中國，還侵蝕台灣政治、民主和媒體自主性。

林右昌強調，美國應該從印太安全的戰略高度重新思考台美經濟關係，而現在是台美雙方加速展開洽談「台美經濟貿易協定」的最佳時刻，因為這比軍售台灣、派遷軍艦航行台海，更能保障台灣的安全，而且是最有效推進落實美國印太戰略的做法。

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