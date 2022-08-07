基隆望海巷玩SUP...槳突折斷漂2公里　2男爬上消波塊獲救

記者郭世賢／新北報導

基隆市望海巷今（7日）下午2名男子在玩立槳（SUP）時，沒想到槳突然斷裂，SUP受到潮流影響，漂到2公里外的潮境公園北側海域，爬上消波塊無法走上岸待援；警消、海巡人員獲報後，立即派人駕駛救生艇出勤，最後將2人載回長潭里漁港上岸，男子僅擦挫皮肉傷，在消毒包紮後，兩人自行離開婉拒送醫。

▲基隆望海巷玩SUP槳突折斷，2男爬上消波塊獲救。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心下午3時許獲報，有2名男子在潮境公園北側消波塊無法走上岸待援，警消人員趕抵現場，查看地形後，決定從長潭里漁港駕駛救生艇出港救援。

海巡單位同時間也接獲求助，也出動救生艇趕到現場，2名男子最後由海巡人員接上救生艇，載回長潭里漁港，兩人在攀爬消波塊時，造成身上多處擦挫皮肉傷，經救護人員予以傷口消毒、包紮止血，男子指稱不用送醫，在休息後就自行離開。

▲兩人在攀爬消波塊時，造成身上多處擦挫皮肉傷，經救護人員予以傷口消毒、包紮止血。

據了解，當時在海面上槳突然斷裂，受到潮流影響SUP被漂至2公里外的潮境公園，2名男子完全沒力氣，加上身上多處擦挫傷，受困在消波塊上，只能利用手機報警求救。

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