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立秋了！打造自家香草花園　新北利用「扦插」教學繁殖

▲打造自家香草花園 新北利用「扦插」繁殖。（圖／新北市景觀處提供）

▲扦插需要準備盆土、枝條、器具。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

疫情期間不少民眾透過在家種植園藝植物來調劑身心，經由社群媒體與親朋好友、社區鄰里分享栽種與收成的成就感。尤其是可做為香料料理或泡茶使用的香草植物，更是引起民眾注目。其實有許多香草植物都可以利用「扦插」的方式來繁殖，不僅比起播種來的迅速，而且也不難上手。

景觀處指出，常見的香草如薄荷、九層塔、左手香及芳香萬壽菊等都可以扦插，成功機率高，適合初學者入門。薄荷的葉片香氣濃郁，且分為多種品種，市面常見的薄荷種類有香甜柔和氣味的荷蘭薄荷（綠薄荷）、清涼帶勁的胡椒薄荷與瑞士薄荷及作為本土青草茶原料的土薄荷，均適合拿來泡茶使用。

▲打造自家香草花園 新北利用「扦插」繁殖。（圖／新北市景觀處提供）

▲剪取健壯的合適枝條，一般會取至少三節。

九層塔更是家喻戶曉的國民香草，枝葉可作為各式料理的香料，其種子泡水後也可以作為飲料的小紫蘇飲用；左手香則是常見的民俗植物，常加工成左手香膏與左手香皂；芳香萬壽菊在入冬時會開出黃色的小花，葉片特有如同百香果的香氣十分濃郁，適合少量做冷泡茶使用，其黃色小花也可泡茶飲用。

「扦插」是利用植物枝條來進行繁殖的方式，準備適當的盆器與培養土後，以消毒乾淨的剪刀來剪取適合的枝條，隨後插入介質中，待其發根成株；或是可先以「水插法」將枝條尾端的一節插入水中，每2天換水維持水質清潔，約1週即可看到枝條發根，發根後再移植於盆土中，放置於弱光處約1週待其穩定後，即可順利繁殖。

▲打造自家香草花園 新北利用「扦插」繁殖。（圖／新北市景觀處提供）

▲將尾端3-4公分葉子拔除後插入土約一節。

景觀處長林俊德表示，目前疫情警戒尚未解除，種植兼具觀賞及實用性的香草植栽，讓小小農夫們體驗收成的成就感，若於栽種香草或蔬果植物有遇到困難的話，除了可利用網路查詢外，亦可搜尋臉書社團「新北可食地景～Fun食樂活團」詢問互助。

▲打造自家香草花園 新北利用「扦插」繁殖。（圖／新北市景觀處提供）

▲推薦在家種植兼具觀賞及實用性的香草，如芳香萬壽菊獨特香氣也適合冷泡茶使用。

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