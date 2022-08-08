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新北動保處響應國際貓咪日　猴硐貓村推「一日貓爸爸」體驗

▲新北動保處響應國際貓咪日 猴硐貓村推「一日貓爸爸」體驗。（圖／新北市動保處提供）

▲新北動保處響應國際貓咪日，猴硐貓村推「一日貓爸爸」體驗。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今天是8月8日父親節，也是國際貓咪日，新北市政府動保處即是起至8月底，在猴硐貓村舉辦「一日貓爸爸」體驗活動，在貓村人員指導下學習照顧貓咪、清理貓砂、餵食等，也可以認養貓咪，還能領取飼料、清潔用品等。另外，8個公立動物之家也在整個8月份舉辦犬貓免費施打狂犬病疫苗活動，為毛寶貝提升防疫力。

動保處指出，瑞芳猴硐貓村主要是圍繞猴硐車站，從柴寮路介壽橋到柴寮路第三停車場，計有190隻貓咪，每隻個性、生活習性都不同，各有不同愛好者，動保處特別在今日起至月底邀集民眾體驗「一日貓爸爸」活動，現場完成報名後，可享受被可愛貓咪圍繞，欣賞牠們悠閒生活放鬆心情，更重要是學習與貓隻互動。

▲新北動保處響應國際貓咪日 猴硐貓村推「一日貓爸爸」體驗。（圖／新北市動保處提供）

▲民眾體驗一日貓爸爸清理貓砂盆。

「硐鑼燒」也化身公關大使，開放合照互動，民眾可體驗梳毛及清理貓舍等照顧工作，體會照護工作，將生命教育觀念融入寓教於樂，完成體驗可獲得肉泥條餵食喜歡的貓咪；貓村認養小棧貓咪皆已完成絕育及狂犬病疫苗預防注射，經過親訓非常親人，正等待著終生家長，欲認養人可撥打：02-2406-1059洽詢，通過評估完成認養，可獲得價值千元以上好禮大寵包，裡面包含2包飼料及乾洗劑給飼主清潔貓隻。

動保處獸醫師林子筠表示，若要和貓咪建立親密關係與安全感，記得速度要放慢，一開始可以從50公分左右距離開始嘗試，使用肉泥條等零食吸引，如果貓咪開始哈氣表示可能靠得太近，使用錯誤方式訓練，會讓貓咪感到害怕。另外也可藉由梳毛、按摩等方式與貓咪互動，讓貓咪變得更加親人。

▲新北動保處響應國際貓咪日 猴硐貓村推「一日貓爸爸」體驗。（圖／新北市動保處提供）

▲瑞芳區猴硐貓村，民眾可以前往拍照打卡。

動保處長楊淑方表示，民眾如有認養需求，至新北市各動物之家及認養小棧認養毛寶貝，可免費辦理寵物登記及享有絕育補助，及終身免費狂犬病疫苗注射等優惠，動保處也呼籲民眾認養前審慎考量，認養不棄養，照顧毛寶貝一生。

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