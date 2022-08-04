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雲嘉南分署勞動力發展學院　獲全球人力資源發展獎

▲雲嘉南分署勞動力發展學院，榮獲2022全球人力資源發展獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲雲嘉南分署勞動力發展學院，榮獲2022全球人力資源發展獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

辦訓品質獲人才發展國際獎肯定！雲嘉南分署勞動力發展學院以「推動雲嘉南勞動力發展從業人員職能提升計畫-百年人生社會下跨世代人才培訓計畫」，參賽「2022年全球人力資源發展獎」（簡稱IFTDO），榮獲「學以致用獎」肯定，彰顯雲嘉南分署對於訓練人員提升職能深獲國際認證。

IFTDO為世界級人力資源發展領域的國際領導組織，於1972年在瑞士日內瓦成立，發展至今參與會員來自全世界30多個國家、150多個組織團體，其中「IFTDO全球人力資源發展獎」更是每年吸引各國卓越人力資源發展計畫爭相角逐，2022年度獎項共分為三大類，分別是物有所值獎、實踐創新獎及學以致用獎，共計26件提案參賽，僅9件獲獎，雲嘉南分署勞動力發展學院就是其中1案，獲得「學以致用獎」肯定。

▲雲嘉南分署勞動力發展學院，榮獲2022全球人力資源發展獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長程泰運表示，為提升雲嘉南地區整體勞動力品質，雲嘉南分署於2014年設置雲嘉南分署勞動力發展學院做為轄區職訓、就業服務人才培訓基地，並整合國立中正大學之學習資源，建置職能訓練系統，採用IPA績效分析方法比較職能落差，研擬出海選形式的講師模組課程，將學習成效轉化成具體的教學演示，讓受訓學員從有效學習提升到行為改變。

程泰運指出，雲嘉南分署勞動力發展學院於2014年開辦訓練課程迄今，已完成250門課程、3791個訓練時數、培訓超過20000人次，其中蘇姓學員於訓後不僅考取專業證照，還因此獲聘大學講師一職；許姓學員也在參加教材教具課程後，相繼出版2本桌遊書籍，更有多位學員將所學應用於職場中而獲得升遷機會，展現學員於訓後皆有多面向的學習移轉。

程泰運進一步補充，分署除講師模組課程外，也自辦及委外辦理相關職訓課程，其中自辦職前第3期訓練課程現正招生中，課程豐富包含機械工程師養成、電腦數值控制機械、冷凍空調及廣告設計等共18門職類、預計招收407人次，歡迎15歲以上失(待)業者及轉業民眾踴躍報名，詳細開課內容可查詢雲嘉南分署官網
(https://yct168.wda.gov.tw)，或洽詢06-6985945轉1121。

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