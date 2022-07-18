直升機救不到腳傷女！攀水漾森林左腳踝扭傷　勇消花1天揹下山

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記者翁伊森、蔡怡萍／嘉義報導

嘉義阿里山鄉的登山秘境水漾森林，上周六（16）下午有1名60歲女性登山遊客，因為左腳踝不慎扭傷無法行走，請求消防隊的救援，原本申請直升機進行吊掛救援作業，但發現雲層太厚，只能改由人力背負、慢慢攙扶傷者的方式護送下山，一行人經過1天的努力終於將女子送往竹山秀傳醫院，所幸意識清楚無大礙。

▲阿里山水漾森林1女登山遊客腳踝扭傷，救護人員經過1天努力、以人力將女子背下山送醫。（圖／記者翁伊森翻攝）



位於南投嘉義交界處的水漾森林，環境相當優美，獨特的自然景觀也成為山友間口耳相傳的登山秘境。嘉義縣消防局指出，在16日下午16時46分接獲報案，有一組21人的登山健行團到阿里山鄉水漾森林出水口時，其中1名60歲女性不慎扭傷腳踝難以行走，立即派遣了8名相關人力於18時許入山救援，晚上22時44分因天色已暗，抵達杉林溪會館夜宿，待天亮時繼續救援行動。

▼位於南投嘉義交界處的水漾森林，景色特別，成為許多登山客喜愛前往的秘境。（圖／林務局嘉義林區管理處提供）



17日清晨近5時人員就整裝出發前往水漾營地，並於9時13分回報接觸到傷者，女子表示可攙扶緩慢行走，而同時消防局申請的直升機於1萬呎發現高空雲層太厚，經盤旋嘗試穿越雲層未果，只能先行返航台中清泉崗基地。

由於天候因素直升機仍無法吊掛，決定改以人力背負、攙扶傷者慢慢往登山口出發；同日晚上20時25分救援隊回報已順利返抵登山口仁亭，所幸傷者意識清楚，狀況平安，並送往竹山秀傳醫院救治。

此次阿里山鄉水漾森林救援案，幸好救援人力發揮平日訓練成果，以人力攙扶、負重背負、單輪擔架等方式，合力將腳踝受傷之女性傷者救出送醫，雖因天候狀況無法以直升機吊掛後送，仍能以過人之體力與毅力順利救援傷者，堪稱山區救援守護者，消防局也藉此呼籲想登山的民眾，爬山健身時需做好注意天候狀況、自身身體狀況等充分的準備。