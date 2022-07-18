　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

直升機救不到腳傷女！攀水漾森林左腳踝扭傷　勇消花1天揹下山

記者翁伊森、蔡怡萍／嘉義報導

嘉義阿里山鄉的登山秘境水漾森林，上周六（16）下午有1名60歲女性登山遊客，因為左腳踝不慎扭傷無法行走，請求消防隊的救援，原本申請直升機進行吊掛救援作業，但發現雲層太厚，只能改由人力背負、慢慢攙扶傷者的方式護送下山，一行人經過1天的努力終於將女子送往竹山秀傳醫院，所幸意識清楚無大礙。

▲▼阿里山鄉水漾森林１女登山遊客腳踝扭傷，救護人員以人力將女子背下山送醫。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲阿里山水漾森林1女登山遊客腳踝扭傷，救護人員經過1天努力、以人力將女子背下山送醫。（圖／記者翁伊森翻攝）

位於南投嘉義交界處的水漾森林，環境相當優美，獨特的自然景觀也成為山友間口耳相傳的登山秘境。嘉義縣消防局指出，在16日下午16時46分接獲報案，有一組21人的登山健行團到阿里山鄉水漾森林出水口時，其中1名60歲女性不慎扭傷腳踝難以行走，立即派遣了8名相關人力於18時許入山救援，晚上22時44分因天色已暗，抵達杉林溪會館夜宿，待天亮時繼續救援行動。

▼位於南投嘉義交界處的水漾森林，景色特別，成為許多登山客喜愛前往的秘境。（圖／林務局嘉義林區管理處提供）

▲▼位於南投嘉義交界處的水漾森林，環境相當優美。（圖／林務局嘉義林區管理處提供，下同）

17日清晨近5時人員就整裝出發前往水漾營地，並於9時13分回報接觸到傷者，女子表示可攙扶緩慢行走，而同時消防局申請的直升機於1萬呎發現高空雲層太厚，經盤旋嘗試穿越雲層未果，只能先行返航台中清泉崗基地。

由於天候因素直升機仍無法吊掛，決定改以人力背負、攙扶傷者慢慢往登山口出發；同日晚上20時25分救援隊回報已順利返抵登山口仁亭，所幸傷者意識清楚，狀況平安，並送往竹山秀傳醫院救治。

▲▼阿里山鄉水漾森林１女登山遊客腳踝扭傷，救護人員以人力將女子背下山送醫。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼阿里山鄉水漾森林１女登山遊客腳踝扭傷，救護人員以人力將女子背下山送醫。（圖／記者翁伊森翻攝）

此次阿里山鄉水漾森林救援案，幸好救援人力發揮平日訓練成果，以人力攙扶、負重背負、單輪擔架等方式，合力將腳踝受傷之女性傷者救出送醫，雖因天候狀況無法以直升機吊掛後送，仍能以過人之體力與毅力順利救援傷者，堪稱山區救援守護者，消防局也藉此呼籲想登山的民眾，爬山健身時需做好注意天候狀況、自身身體狀況等充分的準備。

▲▼阿里山鄉水漾森林１女登山遊客腳踝扭傷，救護人員以人力將女子背下山送醫。（圖／記者翁伊森翻攝）

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►騎機車、戶外運動有「冰涼袖套」超舒爽！一穿上癮特價中

ET快訊
快能跟團赴日！禁團令將取消　入境檢疫天數有望縮短
4死槍擊第5天！上次招魂15次才聖筊　超渡法會「豔陽轉雨天」
楊冪錄影受傷首現身！　僅靠右眼看路
疫後共生　一起走過百年大疫帶來的鉅變
ATM存款失敗3萬3誰拿走？　排她後面的逆轉判有罪
逛夜市發現「1美食」消失了　內行曝殘酷：撐不下去
「哥吉拉之亂」懶人包　討拍、討房經過一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

4死槍擊第5天！上次招魂15次才聖筊　超渡法會「豔陽轉雨天」

高雄滿月男嬰「有頸傷」命危　21歲父母扯「自己翻身摔地」

強抱女同事上配藥檯抓胸！變態藥師噁喊：妳是我第二個心動的女人

直升機救不到腳傷女！攀水漾森林左腳踝扭傷　勇消花1天揹下山

ATM存款失敗3萬3誰拿走？　排她後面的一審無罪二審翻盤

陸企潛台設辦事處+挖角科技人才　這公司2人獲緩起訴理由曝

相約八里玩風浪板　3男一路被吹到淡水外海！驚險獲救畫面曝　

快訊／跟導航逆闖環東...撞騎士害墜10樓亡　三寶女遭起訴可減刑

桃園翁下田種菜慘遭虎頭蜂螫頭　就醫遇大塞車！警開道解圍

20歲男抖音秀名車戴水鬼　警起底揭真相！3個月吸1.7億下注金

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

實測保險套超強延展力　當襪子穿秒變透明膝上襪

蕭薔53歲美炸！黃金馬甲蹦半球　感情隨緣...笑喊姐弟戀：緊來喔～

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

婦接詐騙電話急領79萬救兒　警寫紙條「相信我」逮車手！

調皮守宮逃家飼主嚇壞　媽趴地見笑臉愣：很恐怖

4死槍擊第5天！上次招魂15次才聖筊　超渡法會「豔陽轉雨天」

高雄滿月男嬰「有頸傷」命危　21歲父母扯「自己翻身摔地」

強抱女同事上配藥檯抓胸！變態藥師噁喊：妳是我第二個心動的女人

直升機救不到腳傷女！攀水漾森林左腳踝扭傷　勇消花1天揹下山

ATM存款失敗3萬3誰拿走？　排她後面的一審無罪二審翻盤

陸企潛台設辦事處+挖角科技人才　這公司2人獲緩起訴理由曝

相約八里玩風浪板　3男一路被吹到淡水外海！驚險獲救畫面曝　

快訊／跟導航逆闖環東...撞騎士害墜10樓亡　三寶女遭起訴可減刑

桃園翁下田種菜慘遭虎頭蜂螫頭　就醫遇大塞車！警開道解圍

20歲男抖音秀名車戴水鬼　警起底揭真相！3個月吸1.7億下注金

陳若儀度假行頭頻撞孫芸芸同款香奈兒　泳裝造型大秀白皙美腿

快能跟團赴日了！觀光局擬「取消禁團令」　入境檢疫天數有望縮短

台東長青學苑短期課程2.0開學囉　30門課程讓長者開心樂學

三色豆超可怕！他好奇「分開來吃就可以？」　網喊：有害群之馬

禮車「急轉彎」失控墜崖　秒被湍流捲走！19歲新娘慘死

租屋隔音差！對門妹子大爆男友1猛料　全場傻：「男」以理解

4死槍擊第5天！上次招魂15次才聖筊　超渡法會「豔陽轉雨天」

連輔助都不知道AD換人　Doggo還原下放當天：收行李時Crisp問我去哪

台積電尾盤拉抬漲3元！　台股收高、漲169點站上14700關卡

高雄滿月男嬰「有頸傷」命危　21歲父母扯「自己翻身摔地」

社會熱門新聞

他連2天當沖欠186萬交割款　下場曝光

獨／李鴻淵記恨8年！死亡筆記本早寫好

李鴻淵疑有雙重人格！提到康建、賴家秒變臉　

女騎士魂斷秀朗橋！自撞分隔島當場斷氣送醫亡

即／跟導航逆闖環東！騎士害墜10樓亡　三寶女遭起訴

即／重陽橋下驚見紅衣女浮屍　至少泡水2天以上

準桌球國手竟是偷拍狼　她慘入鏡全不知

「女屍對折」裝8層塑膠袋　她聽一句話痛哭認罪

遭黑道恐嚇驚動警　高大成嚴正駁斥

新竹小牛仔農場大火！建物全面燃燒濃煙竄天際

女警嗆「沒證據亂報案」　她被打槍輕生

摸胸嗆「摸一下會死喔」賠20萬緩刑定讞

約少女唱歌猛灌酒再性侵　2惡狼遭重判

獨／賴鋕卿冤死現場曝...兩大灘血跡、槓鈴橫倒地

更多熱門

相關新聞

相約八里玩風浪板　3男一路被吹到淡水外海獲救

相約八里玩風浪板　3男一路被吹到淡水外海獲救

新北市黃姓、張姓、施姓3名中年男子，昨（17日）下午2時許，從八里水上運動中心出發玩風帆，未料，風帆被吹到對岸淡水又因海流被帶往外海，3人體力不支漂流海上，所幸海巡人員巡守時及時發現搭救，3名身上有些許曬傷，意識清醒不需送醫。海巡署第八岸巡隊表示，民眾若遇緊急事件可撥打海巡署118專線求救，以爭取黄金救援時間。

林佳龍稱當選第一件事要公布恩恩案資料　侯友宜回應了

林佳龍稱當選第一件事要公布恩恩案資料　侯友宜回應了

男提親成功喝太茫醉倒車底　警逐戶尋人助返家

男提親成功喝太茫醉倒車底　警逐戶尋人助返家

BMW女酒駕連撞3台車　警方一到全認了

BMW女酒駕連撞3台車　警方一到全認了

測與不測好為難　酒駕男賭一把芭比Ｑ了

測與不測好為難　酒駕男賭一把芭比Ｑ了

關鍵字：

阿里山救援扭傷登山健行直升機消防局人力

讀者迴響

熱門新聞

1000元動滋健身券快搶！　即日起登記

直擊大S東區約會具俊曄！等紅燈也緊貼彼此

40歲退役球星疑性遊戲玩過頭猝死飯店　女伴爆血求救

三寶媽被嫌「下面變鬆」　名醫神回！她笑了

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

幾乎滅村！5公尺變種巨鱷「賓拉登」吞食83人

他連2天當沖欠186萬交割款　下場曝光

哥吉拉老公回應　妻急求饒

吹冷氣「1NG習慣」溫度不降反升！台電曝後果

用Google找餐廳太老了！　2款APP成年輕人新寵

台灣漲價冠軍不是雞排！網友全喊：它最誇張

大咖男星性侵正妹「妻離婚4年痛揭委屈」！不堪內情曝

女主播早產大失血！龍鳳胎插滿管子

妻不會把哥吉拉送人！　神人曝「財力證明」萬人暴動

更多

最夯影音

更多
曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」
康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面