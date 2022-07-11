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防疫韌性排名「台灣倒數第2」　蘇貞昌：我們經濟正成長世界少見

▲▼行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中視察中央興辦文山景美社會住宅預定地。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中日前視察中央興辦文山景美社會住宅預定地。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

指揮中心今天說，彭博社公布防疫韌性排名，台灣名次較後，是因採取嚴格國境管制，但也大幅降低死亡率；行政院長蘇貞昌說，兼顧經濟與防疫的平衡措施，才能保有全世界少見的經濟正成長。

行政院發言人羅秉成透過媒體群組表示，蘇貞昌上午8時召開擴大防疫會議，針對國內外疫情發展情形及評估、成人與兒童疫苗施打情況以及入境總量調升為每週4萬人次後各項防疫措施整備等議題進行討論。

指揮中心在會中指出，全球疫情上週上升14%，以歐洲升幅最大，另各國值暑期旅遊季節，國際傳播風險仍大，全球Omicron亞型BA.4及BA.5病例持續增加，在多國成為主流病毒株；國內疫情近一週本土病例數及中重症病例數呈現下降趨勢，輕症或無症狀比例維持近99.6%。由於暑假人流增加，將持續關注並監測變異株在暑期間對疫情影響。

指揮中心表示，有關外界以「彭博社」公布今年6月「全球防疫韌性排名」，台灣在列入評比的53個國家中排名第52名。這個排名是以各國邊境重新開放的進展、疫情及生活品質進行評比。

▲▼蘇貞昌、陳時中悼念安倍晉三 日台交流協會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇貞昌、陳時中今（11日）悼念安倍晉三 。（圖／記者屠惠剛攝）

指揮中心說，台灣近一個月因Omicron而疫情急速上升，且從2020年全球疫情爆發以來，為守護民眾健康與生命安全，在國境採取相較世界各國最嚴格的管制措施，導致排名次序較後，不過也正因實施這些管制措施，大幅降低病毒造成的死亡率。

指揮中心指出，根據經濟學人的統計，如果以今年最新的各國資料來看，台灣的超額死亡率僅高於賽普勒斯（人口約120萬）、紐西蘭（人口約500萬）和列支敦斯登（人口約為4萬）3個國家；而如以每百萬人的染疫死亡人數計算，台灣仍處在全球最低的程度，防疫成果不亞於世界其他人口密集的主要國家。

蘇貞昌表示，台灣因採取兼顧經濟與防疫的平衡措施，才能在全球疫情肆虐期間，保有全世界少見的經濟正成長，而隨著全國各地疫情降溫，確診總人數下降，請指揮中心與政府各部會持續檢討各項防疫與管制措施。

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