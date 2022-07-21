全國技能競賽雲嘉南分署授旗　建築舖面女將拚奪牌

▲雲嘉南分署長程泰運特於21日授旗選手，期盼選手們都能一舉奪牌，留名全國賽英雄榜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

第52屆全國技能競賽7月31日至8月7日登場，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署共培訓42個職類、166位選手參賽，為了幫出征全國賽的選手們加油打氣，雲嘉南分署長程泰運特於21日授旗選手，期盼選手們都能一舉奪牌，留名全國賽英雄榜；其中建築舖面女選手郭禹彤，不怕辛苦日練12小時，盼在全國賽中一舉奪牌。

現年17歲的建築舖面女選手郭禹彤，就讀於後壁高中室內設計科，身為「泥水世家」的第三代，從小就看著祖父母及爸媽在工地勞作的背影，對建築領域萌發強烈的興趣，長大後便義無反顧地投入，去年首次參加分區賽，因過於緊張而未能完成作品，但她將失敗轉換成養分，終於在今年如願挺進全國賽，並加強練習每日集訓12小時以上，期盼能在本屆全國賽一舉奪牌，留名英雄榜。

郭禹彤堅定地說，雖然練習時須一直蹲著而時常腰酸背痛，雙手也因長時間接觸水泥導致反覆脫皮，手指更因為水泥常卡在指縫中，看起來總是黑黑髒髒的，而且女生力氣比較小，搬運材料也較男生吃力許多，但她依然咬牙練習努力克服男女先天上體格差異，就是要證明自己絕對不會輸給男生，期望在全國賽中技壓群雄，脫穎而出。

雲嘉南分署長程泰運表示，勞動部為讓青年展現技能訓練的成果，每年都會舉辦全國技能競賽，提供來自各方的選手，一個專業的舞台同場競技，各職類前3名的選手將有機會保送國立科技大學，其中本屆全國賽建築舖面、CNC車床、板金及鑄造等職類都有女性選手挑戰，打破傳統刻板印象，程泰運鼓勵青年突破性別思維，只要多學習、勤訓練，無論男女都能在各專業技能上有出色表現。

授旗典禮包括雲嘉南分署長程泰運、副分署長許慧香、秘書曾秋瑾及技正楊慶元等人都親自出席，一同與選手們吶喊加油口號，為選手們加油打氣，勉勵選手們保持平常心，沉著應戰並發揮實力，相信都會獲得佳績。有關競賽花絮及英雄榜等資訊，請查閱第52屆全國技能競賽網站(https://skillsweek.wdasec.gov.tw/)。