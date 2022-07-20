喬友4死監院糾正消防人力不足　彰縣府：擴充預算員額+改休假制度

▲彰化喬友去年發生4死火災，監察院今日糾正彰化縣府。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／彰化報導

彰化喬友大樓百香果防疫旅館4死21傷案，監察院今糾正彰化縣政府，監委葉大華表示，經過調查發現彰縣府內部橫向溝通不周，加上喬友防火設施失能，縣府未善盡監督責任，並且消防人力不足，連續3年為「消防人口服務比」之最，因此提案糾正縣府。縣府下午回應，災後已清查縣內危老閒置公共空間，有788間6層以上大樓輔導成立管理組織，每月進行督導，另外縣府內部2處已改善溝通方式，確保資料一致。針對人力，已擴充預算員額至779人，未來三年可獲配賦73名消防人力，休假制度也要改成勤二休二。

彰化縣政府表示，喬友火災後除了清查列管的老舊危險且停業的公眾使用建築，縣內共788間6層樓以上建築，已完成訂定管理組織，每個月會招開維護建築物公共安全督導會報，確實掌握執行情況，並向內政部營建署提報「彰化縣輔導公寓大廈成立管理組織補助計畫」。

▲監察委員葉大華、浦忠成20日召開「喬友大樓惡火致消防員殉職及人民傷亡重大憾事」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



另外，縣府針對監察院糾正建設處、城觀處缺乏橫向聯繫、勾稽掌握缺乏。2處會審核確保執照、消防局核准函以及消防圖說雙方相符，並且均須附上，確保現場建築物與圖說資料保持一致且合法。

▲去年喬友大火案，釀勇消陳志帆不幸離世，縣府表示擴充人力，並修改休假制度。（圖／ETtoday資料照）



縣府表示，人力部分已擴充預算員額至779人，未來三年可獲配賦73名消防人力，以增補人力。過往休假制度也改革，原本消防人員24小時輪班，以連續服勤48小時、休息24小時為原則，長期輪班讓消防人員身心疲勞，現在改為勤二休二制度，讓消防人員可充分休息。

▲縣府回應監察院糾正，並對制度做出改善說明。（圖／ETtoday資料照）



縣府說明，救援期間碰到阻礙未能完成救援任務，卻無法及時改變策略一事。消防局規劃辦理「災害現場指揮官訓練班」，將跟新北市政府消防局合作，提升大樓救災能力等，吸取都市型救災經驗。

另外監委建議研擬「消防人員創傷後壓力症候群（PTSD）之諮詢與診治」制度，災後主動已向各單位動員12位諮商師，對151名消防救災人員進行座談，有42人屬於高風險，10位進行治療，目前剩1名仍在治療，其餘結案。