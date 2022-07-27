林智堅允付林哲瑄醫療費　林耕仁怒批：是想掩蓋背後決策的重重黑幕？

▲富邦悍將林哲瑄。（圖／富邦悍將提供）

記者崔至雲／台北報導

新竹棒球場剛開幕啟用，就傳出由於場內設施不佳，造成數名職棒選手受傷，其中「釣蝦瑄」林哲瑄關節唇破裂，恐致賽季報銷，前新竹市長林智堅表示將負擔醫藥費。對此，國民黨新竹市長參選人林耕仁回應，已組成法律服務團隊主動協助球員及球團，向市政府提出國家賠償，同時要求市政府必須向林智堅，及副市長沈慧虹進行求償。

林耕仁表示，用公共預算建造的棒球場，未驗收就開放使用，造成職業棒球選手受傷，這是政府決策者的政策錯誤，導致人民的身體和財產權受到侵害的問題，根本不是前市長林智堅個人與球員之間的賠償問題。

林耕仁舉例，如同車商明知一批新車機械結構有問題，可能導致意外，但仍執意賣給消費者，致使駕駛車禍受傷。作為加害者的車商，不僅要負擔駕駛的醫藥費，還要連帶賠償駕駛不能上班賺取薪水、駕駛的雇主因員工受傷使公司不能正常營運的損失，甚至其他購買同車款的消費者，也有請求賠償的權利。

「誰下令未驗收的球場可以使用？」林耕仁強調強調這是這一陣子不斷質問市府的問題，但答案很明顯，5月17日市府發布林智堅視察棒球場的新聞稿中，林智堅當時就預告「相約市民7月一起看球」，這就是林智堅下令7月一定要開放使用的關鍵證據。

因此，林耕仁提到，市府明知未驗收通過即開放比賽，讓隊員受傷，這已經涉及政府機關怠於執行職務，公有公共設施的設置或管理有欠缺，其後產生的球員受傷、球團受害、球迷受損，新竹市政府絕對要責任一肩扛起。

林耕仁說，林智堅掏私人腰包付醫藥費想私了，莫非是想掩蓋背後決策的重重黑幕？在5月下令二個月後要使用的林智堅，才是必須在法律上、行政上以及政治上咎責的對象。

林耕仁最後指出，他已經委請張耀宇律師組成法律團隊，要主動協助球員、球團向市政府提出國家賠償，同時要求市政府必須向前市長林智堅、甚至已經辭職的沈慧虹副市長兩位昔日公務員進行求償，「這才是林智堅、沈慧虹以及市政府，真正負起責任的方式」。

