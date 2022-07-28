不捨林哲瑄！　青棒隊前總教練開嗆：蓋球場不是派政治人物出國考察

▲中華青棒隊前總教練蕭文勝。（圖／文傳會提供）

記者羅婉庭／台北報導

針對新竹市立棒球場爭議，國民黨28日上午召開記者會，文傳會副主委何志勇表示，棒球是台灣的國球，也是中華民國能在國際發光發熱的鑰匙，不應成為政治競選的工具。中華青棒隊前總教蕭文勝則指出，建議新竹市府找專業人士，瞭解球場的經營、保養、管理的專業與細節，而非政治人物到國外考察。

中華青棒隊前總教練蕭文勝上午受邀出席記者會，他是味全龍總教練葉君璋以及前洋基投手王建民的老師，有豐富國際賽經驗。蕭文勝指出，他培養了一代又一代的棒球選手，時長有40年。一路上看過太多選手，也知道要成功有多困難，像是在奧運培訓隊培養，需要實戰經驗累積才能養出好選手，「但我們有好的環境提供給這些運動員嗎？」

蕭文勝指出，選手的舞台就是在球場上，他的運動生命也在球場上，若因場地問題導致選手受傷，實在非常可惜。他認為，棒球是一個需要專業的領域，無論是針對場內或場外，都需要真正的內行人，建議新竹市府找專業人士，瞭解球場的經營、保養、管理的專業與細節，而非政治人物到國外考察。

何志勇拿出新竹棒球場啟用首戰現場拿到的沈慧虹競選文宣表示，他當天自己買票帶同仁與朋友進場看球，沒有穿競選背心也沒有發文宣，「這才是真的喜歡棒球的態度」，何志勇說，看沈慧虹團隊在當天請工讀生發競選扇子的行為，就知道他們對待棒球的態度，見微知著，也可以知道用這樣的態度打造的棒球場會是什麼樣子。

針對新竹市政府在新竹市棒球場興建上的缺失，王鴻薇表示，現在網路上都戲稱「新竹棒球場，該硬的不硬、該軟的不軟」，然而會造成現在這樣的問題，就是因為新竹市政府未依權責點交，也未做好詳盡的規劃，為了選舉考量直接開賽，把球員當白老鼠，請新竹市政府及林智堅正視問題，不該把責任推給味全龍球團或中華職棒。

另外，富邦悍將外野手林哲瑄因撲球導致肩膀挫傷，恐整季報銷，桃園市議員梁為超質疑，林智堅已經表示，要賠償林哲瑄的手術、復健費用，這也就表示林智堅承認，新竹球場是他的責任，選手受傷是他的責任。問題是林哲瑄受傷，林智堅的責任只有醫療費用嗎？選手的生涯有限，今年沒有成績，明年被降薪，林智堅不賠？若林哲瑄因此趕不上明年的經典賽，台灣因此打不出成績，要怎麼賠？梁為超質疑：「選手的生涯是無價的，林智堅卻以為『錢』就可以解決問題，你真的了解棒球，真的愛棒球嗎？」