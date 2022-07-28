林智堅競辦控「國民黨伸政治髒手」 　張善政嘆：社會互信破產

▲張善政。（圖／記者沈繼昌攝）

記者崔至雲／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅論文門延燒，關鍵人物調查員余正煌不忍了，聲明強調「本人之論文均按照學術規範自行撰寫完成，未有任何抄襲之情事」。對此，國民黨桃園市長參選人張善政稍早回應，現在是政治來干預學術倫理，社會的誠信價值被破壞，是社會互信的破產。

余正煌在聲明中強調，「本人之論文均按照學術規範自行撰寫完成，未有任何抄襲之情事」，甚至提到，「外界所指本人之論文涉及抄襲之情事，實與客觀事實不符。倘日後仍有不實指控、造謠抹黑或惡意中傷之情況，本人將依法訴追相關責任，以維自身權益」。

張善政回應，教育是國家百年大計，結果看到民進黨這些政客這樣操縱教育價值，這樣下去國家是沒有未來的。他認為任何一個關心國家發展的人都應該站出來講話、譴責，不容許民進黨的政客對於學術價值有這樣的破壞，也不容許他們對於社會的誠信原則做這樣的破壞。

對於民進黨反控國民黨在干擾此事，張善政說，「我不知道他們在講國民黨干擾什麼事情，現在是民進黨的執政國民黨怎麼干擾，我實在不懂」。此事若真的光明磊落，就放心的去出席台大審查會，不用在那邊躲躲藏藏。

張善政也強調，自己是台大校友，甚至在台大任教多年，對於這個事情非常關心，對於台大處理這個事情也是有信心的，期待能夠做出符合台大教授、校友們期待的選擇，維護台大的聲譽。台大是我們國家學術尊嚴的一個最重要的灘頭堡，相信他會守住。

