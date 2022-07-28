張善政讚余正煌：正直的公務員　轟民進黨操縱教育價值

記者沈繼昌、蔡怡萍／桃園報導

民進黨籍桃園市長參選人林智堅近日爆出論文抄襲風波，捲入此案的余正煌昨日發出聲明強調「未有任何抄襲之情事」，國民黨籍桃園市長參選人張善政今日受訪時表示，對余正煌在前途可能遭受影響下勇敢站出來的行為，「非常欽佩他的勇氣！」

▲張善政回應林智堅論文風波。（圖／記者沈繼昌攝）



針對林智堅團隊對余正煌發聲明的回應，張善政認為，「林智堅的論文已超越單一論文抄襲不抄襲的層次」，進展到政治力干預學術倫理、誠信與價值被破壞，社會互信的破產。

他表示教育是國家百年大計，怒批民進黨操縱教育價值，「這樣下去國家沒有未來」，並強調不只是他，任何關心國家發展的人都應該站出來譴責，不容許繼續對培育子孫的教育體系、社會誠信原則做破壞。

張善政指出，陳明通教授現為國安局局長，對於調查局當然有影響力，而余正煌昨天願意出來發聲明，且參加台大審議會，他相當欽佩余的勇氣；在民進黨執政氛圍下，余的前途很可能因此受影響，但就因為如此，余還能站出來講話，他直言應該讓這種正直公務人員將來可以順利的發展公務生涯。

而對於民進黨反控國民黨干擾，張善政則反駁國民黨要如何干擾現在為執政黨的民進黨，並強調若是陳明通與林智堅光明磊落，應該放心出席台大的審查會，不用躲躲藏藏、給人感覺心裡面有一些不能夠講出來的祕密。