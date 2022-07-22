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連跑關聖帝君行程　林智堅：論文風波國民黨忽略現實令人遺憾

▲民進黨桃園市長參選人林智堅今天參訪大溪區普濟堂關公誕辰活動，潛心向關公神像祭拜。（圖／記者沈繼昌翻攝）記者沈繼昌／桃園報導今（22）日是農曆六月廿四日，也是關聖帝君誕辰，民進黨桃園市長參選人林智堅連趕多場關聖帝君誕辰活動，面對媒體詢問，國民黨立委林奕華針對論文案質疑竹科管理局並未申請授權？林智堅表示，整起事件在第一時間就已提出說明，兩所學校指導老師也都發表聲明，論文都是在老師指導之下來完成，國民黨還是忽略現實，散播不實的言論，令人感到遺憾。▲民進黨桃園市長參選人林智堅今天再楊梅奉

民進黨桃園市長參選人林智堅今天參訪大溪區普濟堂關公誕辰活動，潛心向關公神像祭拜。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

今（22）日是農曆六月廿四日，也是關聖帝君誕辰，民進黨桃園市長參選人林智堅連趕多場關聖帝君誕辰活動，面對媒體詢問，國民黨立委林奕華針對論文案質疑竹科管理局並未申請授權？林智堅表示，整起事件在第一時間就已提出說明，兩所學校指導老師也都發表聲明，論文都是在老師指導之下來完成，國民黨還是忽略現實，散播不實的言論，令人感到遺憾。

▲民進黨桃園市長參選人林智堅今天再楊梅奉天宮參訪時，選民為林比個讚。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲民進黨桃園市長參選人林智堅今天再楊梅奉天宮參訪時，選民為林比個讚。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林智堅從昨晚到大溪普濟堂，參加大溪人第二個過年，祝賀關聖帝君聖誕千秋，風塵僕僕連趕數場關聖帝君誕辰活動，今天一早馬不停蹄來到楊梅區奉天宮參香，祈求國泰民安、風調雨順，更祈願希望疫情早日散去，讓國人可以恢復正常生活。

媒體詢問，國民黨立委林奕華昨天提出竹科管理局並未授權論文，市長如何看待？林智堅指出，張善政先生一開始就說這場選舉應該是場君子之爭，但大家看到的現況就是一場造謠、抹黑的負面選舉，相信這不是市民所期待與樂見的。

▲民進黨桃園市長參選人林智堅今天參訪楊梅奉天宮後與在地鄉親合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲民進黨桃園市長參選人林智堅今天參訪楊梅奉天宮後與在地鄉親合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林智堅認為，整起事件在第一時間就已提出說明，兩所學校指導老師都有發表聲明，論文都是在老師指導下完成，中華大學的論文，是在2008年4月就和老師共同聯名發表，2008年6月完成口試論文，2008年7月科管局才結案，時序非常清楚的，國民黨還是忽略現實，不斷地以複製貼上方式，散播不實言論，令人感到遺憾。

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