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社會 社會焦點 保障人權

六旬婦網戀伊拉克將軍匯款140萬　行員及時報警保住購屋頭期款

▲桃園市1名劉姓婦人21日下午到聯邦銀行南崁分行欲匯款140餘萬元，行員機警通知蘆竹警方到場勸阻，避免遭詐騙。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市1名劉姓婦人21日下午到聯邦銀行南崁分行欲匯款140餘萬元，行員機警通知蘆竹警方到場勸阻，避免遭詐騙。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名劉姓婦人21日下午到聯邦銀行南崁分行臨櫃匯款，但匯款帳戶與用意卻說不出清楚，行員機警通知蘆竹警方到場勸阻。劉婦聲稱數月前在網路認識自稱是在伊拉克服役的將軍，伊拉克將軍日前來電說有祭出一個包裹，但卡在台灣海關，需支付美金4萬9千元美金（折合台幣約140餘萬元）才放行，所以手捧百餘萬現金到銀行匯款；員警解釋此為典型網路詐騙手法，且伊拉克將軍會寫繁體中文字？明顯就是詐騙伎倆，劉婦才恍然大悟，感謝員警與行員保住其辛苦存下來積蓄，準備要購屋頭期款。

▲桃園市1名劉姓婦人21日下午到聯邦銀行南崁分行欲匯款140餘萬元，並向警方出示與伊拉克將軍通聯記錄。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市1名劉姓婦人21日下午到聯邦銀行南崁分行欲匯款140餘萬元，並向警方出示與伊拉克將軍通聯記錄。（圖／記者沈繼昌翻攝）

64歲的劉姓婦人21日下午1時許帶著140餘萬元現金到聯邦銀行蘆竹分行臨櫃要匯款，由於金額龐大且匯款帳戶疑似國外不明帳戶，行員擔心劉婦被詐騙趕緊通知蘆竹分局南崁派出所員警到場勸阻，蘆竹分局南崁派出所警員李奕緯、許博超等2人趕赴銀行。

劉婦向員警聲稱，數月前在網路認識自稱在伊拉克服役中的將軍，2人常常日夜對話，伊拉克將軍常向她噓寒問暖，後來聲稱要來台與劉婦相會，還聲稱先前曾寄出一個包裹來台灣，但卡在海關，需先向海關人員行賄4萬9千美元，約合台幣140萬餘元，才能取回先前所寄運來臺的包裹。

▲桃園市1名劉姓婦人向蘆竹警方出示與伊拉克將軍通聯記錄。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市1名劉姓婦人向蘆竹警方出示與伊拉克將軍通聯記錄。（圖／記者沈繼昌翻攝）

劉婦還說，當時他信以為真，願意幫忙這位素未謀面的伊拉克將軍，因此才在21日下午1時前往聯邦銀行南崁分行打算匯款新臺幣140餘萬元，所幸機警的行員看出異狀，詢問匯款動機並暗中通報警方。蘆竹分局南崁派出所員警到場場瞭解劉婦經過，仔細告知是典型的網路詐騙，甚至說明，若是伊拉克將軍怎會以繁體中文與劉婦聯繫？劉婦才驚覺遭到詐騙，立即打消匯款念頭。

蘆竹警分呼籲，網路交友陷阱多，不可不慎，民眾若遇有疑慮時，應報警求證或撥打165反詐騙諮詢專線，以免損失財物。

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