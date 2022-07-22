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竹科證實未授權引用！藍營再批：台大校譽重要？還是袒護林智堅重要？

▲▼國民黨團召開「林智堅抄襲案 學校尚未審查鄭文燦先放話！隔空串證？」記者會 費鴻泰 曾銘宗。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「林智堅抄襲案 學校尚未審查鄭文燦先放話！隔空串證？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

藍營緊追前新竹市長林智堅碩士論文抄襲案，國民黨團上午出示竹科公文正式公文回函，證實林與其指導教授賀力行均未提出申請授權，已違反研究案委外契約涉嫌抄襲與侵犯著作權。國民黨團今（22）日再次呼籲林智堅儘速出面說清楚，更問總統蔡英文等人，都是台大校友，是要維護台大學術倫理跟校譽比較重要？還是袒護林智堅比較重要？

總召曾銘宗表示，民進黨副秘書長林鶴明在21日竟說，「不認為台大可直接認定抄襲。」公然指揮台大，真是好大的官威，公開如此表示，是代表蔡英文發言嗎？對台大下指導棋？請講清楚、說明白。

▲▼國民黨團召開「林智堅抄襲案 學校尚未審查鄭文燦先放話！隔空串證？」記者會 費鴻泰 曾銘宗。（圖／記者屠惠剛攝）

曾銘宗進一步指出，根據陳明通教授的聲明，是林智堅的民調資料給余正煌使用，同時林智堅把當年初步寫的「前面幾章，尤其是研究設計」，給余正煌參考。對照余正煌和林智堅論文內容，從緒論到結論雷同的比例非常的高，不是只有「前面幾章」。國民黨團高度質疑林智堅和余正煌兩人的論文是互相抄襲，國民黨黨團正在調查，林智堅甚至抄了陳明通的研究論文。

曾銘宗呼籲在新竹調查站擔任調查官的余正煌，終究還是要出來說清楚、講明白，到底他抄林智堅的論文，還是林智堅抄他的論文？同時，建議調查局介入調查，為了維護調查局的聲譽，余正煌的碩士學位權益，請查明所屬調查官的論文，是否抄襲他人？

▲▼國民黨團召開「林智堅抄襲案 學校尚未審查鄭文燦先放話！隔空串證？」記者會 費鴻泰 曾銘宗。（圖／記者屠惠剛攝）

藍委費鴻泰表示，國民黨立委林奕華在7月12日，發函給新竹科學園區管理局請提供「賀力行教授和林智堅研究生，欲使用科技部委託資料之申請書及科技部授權書」，科技部在7月21日才回覆，「經查本局(竹科管理局)未有賀力行教授等人，向本局申請使用委託資料之申請書及授權書。」換句話說，竹科委託研究報告的所有權，是屬於科技部、竹科所有。

費鴻泰表示，政府所有的研究案，版權、所有權均屬於政府，若要引用，必須獲得相關機關同意，顯然賀力行和林智堅，並未獲得科技部同意使用研究成果。此外，竹科委辦時間在96年12月24日，結案日期在97年6月15日，中間會提出期中報告、期末報告，委辦出刊日期在6月20日。林智堅的碩士論文口試在6月26日，足足差了一周時間；且若真引用政府研究計畫，必須提出申請，如果沒有，就是剽竊、侵權。

費鴻泰表示，身為政治人物，手上均握有公權力，誠信是政治人物最最最重要的基本，一旦失去誠信，握有公權力的政治人物，將變得非常可怕，權力越大，傷害國家、人民就越大。國民黨團再次呼籲林智堅，面對吧！說清楚、講明白有這麼難嗎？一天不講清楚，人民每天都會要你說清楚，真相是什麼！
 

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