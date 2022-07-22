　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝論文案結果昭然若揭　孫大千嘆：台大已成「臣服當權者的侏儒」

▲▼桃園市提名人林智堅出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

▲林智堅。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者李密／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅的論文爭議燒不停，國民黨前立委孫大千22日在臉書發文指出，林智堅論文案將是台大尊嚴和風骨的保衛戰，此次審查結果將代表台大是否會屈服於政治權力，並表示若審查結果為林智堅沒事，日後台灣大學的碩士學位將岌岌可危。

林智堅台大國發所碩士論文遭爆涉嫌抄襲，論文內容與同所同學余正煌碩士論文「8、9頁內容大規模雷同」，指導教授陳明通也在第一時間出面說明，是余正煌借用林智堅的資料， 不是林智堅抄襲同學論文。

國民黨籍前立委孫大千今天表示，兩本論文內容如此雷同，是否有抄襲的行為，結果已經昭然若揭，又何須要曠日費時的程序，「曾幾何時，台大教授已經成為臣服在當權者面前的侏儒」。

孫大千說，余正煌的碩士論文倘若遇到問題，第一時間應該去找自己的指導教授討論，而不是口試委員陳明通，更何況口試委員通常是在學生論文完成後才行邀請。

孫大千以自己多年擔任指導教授的經驗來看，他認為陳明通怎麼可能把自己指導的學生論文資料，交由其他教授所指導的學生來使用，直言「簡直是匪夷所思，滿口鬼話」。他表示，「為了袒護林智堅，台灣大學難道真的要賠上近百年的學術聲譽地位嗎？如果林智堅可以沒事，試問以後誰又會在乎台灣大學的碩士學位呢？」

▼孫大千指林智堅論文案是台大尊嚴和風骨的保衛戰。（圖／翻攝自Facebook／孫大千Sun, Ta-Chien ）

▲▼國民黨籍前立委孫大千22日臉書發文指林智堅論文案是台大尊嚴和風骨的保衛戰。（圖／翻攝自Facebook／孫大千Sun, Ta-Chien ）

►石墨烯平口褲4件才549元！聰明如你一定要囤貨

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

ET快訊
林志穎「撞車後起火」有如保羅沃克！　關鍵5秒＋好心人＝生死兩
中信金總經理吳一揆辭職！　陳佳文接任
林志穎特斯拉燒成廢鐵！拖吊又二度起火　封路5小時終搶通
安倍國葬9／27舉行　台灣最多3人出席
義務役裝甲兵殉職　相驗死因「胸腔破裂、出血過多」
「東區大媽」又來了！狂嗑34盤迴轉壽司　兩手一攤拒付錢
「路邊見火燒車，敢救人嗎？」　網答案一面倒：穎神遇到貴人
16歲少年獨駕飛機降落松山機場　穿台灣國旗T恤
林志穎撞車「救護車正好經過」　再獲路人勇拉出車…幸運擦身死神

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

坤輿黑衣人夜襲畫面曝光　民進黨立委怒：警對預謀暴力放水

觀光業怨「不敢把旅客送出國」　國民黨籲蔡政府協調「旅平險」

拚新北先找老長官！林佳龍低調請益蘇貞昌　蘇系將扛新北輔選大任

王浩宇自曝有人勸進「別讓給張博洋」　思考一關鍵：他還是很有機會

他教蔣萬安6字勝選秘訣　「陳時中聲勢上漲只是綠營歸隊」

批《數位中介服務法》意圖讓「1450檯面化」　蔡壁如：勿網軍治國

王世堅嗆蔣萬安「三不軟男」！　詹為元反擊：陳時中才是「3亂1不」

被邊緣化？黃珊珊：把事情做好不去搞這些策略操作

北市選戰採「韓國瑜戰法」？　蔣萬安：各方建議都會參考

蔡英文喊「開始走向正常生活」　脫口罩還要再等等

駕駛左轉擦撞行人落跑　騎士追上問竟回沒看到

媽買臭豆腐回家被嫌臭...　貓一旁猛埋沙：幹嘛吃屎

長腿男無視特斯拉充電　奪充電槍餵飽自己愛車

高雄蓮池潭風帆船翻覆！9歲童亡...教練遺體尋獲

可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

56歲美魔女「爆乳裝+網襪」神凍齡！　小26歲鮮肉男追求：老娘都可以生你

丟丟妹被爆賣磷酸鹽蝦仁　高雄衛生局赴工廠稽查！

實測不同地點烘手機！3天後「滿滿細菌」超嚇人

禹英禑身邊有「春日暖陽」♥　幫情敵助攻、還為她吵架...看哭惹

坤輿黑衣人夜襲畫面曝光　民進黨立委怒：警對預謀暴力放水

觀光業怨「不敢把旅客送出國」　國民黨籲蔡政府協調「旅平險」

拚新北先找老長官！林佳龍低調請益蘇貞昌　蘇系將扛新北輔選大任

王浩宇自曝有人勸進「別讓給張博洋」　思考一關鍵：他還是很有機會

他教蔣萬安6字勝選秘訣　「陳時中聲勢上漲只是綠營歸隊」

批《數位中介服務法》意圖讓「1450檯面化」　蔡壁如：勿網軍治國

王世堅嗆蔣萬安「三不軟男」！　詹為元反擊：陳時中才是「3亂1不」

被邊緣化？黃珊珊：把事情做好不去搞這些策略操作

北市選戰採「韓國瑜戰法」？　蔣萬安：各方建議都會參考

蔡英文喊「開始走向正常生活」　脫口罩還要再等等

睽違27年！《心之谷》真人版10月重返大螢幕…預告重現經典場景

BA.5絕非輕症！日本醫師曝恐怖數字　1個月內重症飆升至5.6倍

辛元旭側腹拉傷、于森旭又確診　悍將緊急叫上董子恩

【廣編】敦化南路最璀璨的一刻　「亞昕敦南」正式公開

坤輿黑衣人夜襲畫面曝光　民進黨立委怒：警對預謀暴力放水

觀光業怨「不敢把旅客送出國」　國民黨籲蔡政府協調「旅平險」

半導體「庫存過剩」產業陷低迷　分析師：將持續到年底

中信金總經理吳一揆辭職　陳佳文接任！

解放軍首批「院校直訓」殲-10飛行員結業　平均年齡23歲受訓僅需3年

7月已444人熱傷害！比去年整月還多　7類人高危險「肥胖也上榜」

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

政治熱門新聞

再發五倍券？　行政院：振興作法受歡迎

看完北市長選戰最新民調　沈富雄預言一狀況

快訊／竹科管理局公文曝光！林智堅未向竹科申請授權

焦糖哥哥關閉「萬人挺英社團」　網：被切割了

陳時中7金句　從人與人連結到吞疫苗

預言2022選戰1情況　他：民進黨事情就大條了

「不連任才要宣布！」　侯友宜笑稱：不懂政治也沒興趣

直擊／如影隨形？「龍山寺陳情男」又現蹤陳時中行程

裝甲564旅保養CM11戰車發生意外　2士兵遭重壓送醫

快訊／24歲裝甲兵遭砲塔撞擊殉職　蔡英文指示全力釐清事故原因

24歲二兵殉職　徐衍璞進駐八軍團調查檢討

藍營北市4成基本盤拉警報　退將勸蔣萬安換策略：採韓國瑜戰法

陳時中說小孩才講智商？　柯文哲：不理你

最強帶貨員出動！蔡英文熬不住酷暑　跑行程揪陳其邁買手搖飲

更多熱門

相關新聞

竹科證實未授權引用！藍營再批：台大校譽重要？還是袒護林智堅重要？

竹科證實未授權引用！藍營再批：台大校譽重要？還是袒護林智堅重要？

藍營緊追前新竹市長林智堅碩士論文抄襲案，國民黨團上午出示竹科公文正式公文回函，證實林與其指導教授賀力行均未提出申請授權，已違反研究案委外契約涉嫌抄襲與侵犯著作權。國民黨團今（22）日再次呼籲林智堅儘速出面說清楚，更問總統蔡英文等人，都是台大校友，是要維護台大學術倫理跟校譽比較重要？還是袒護林智堅比較重要？

他曝論文案「沈慧虹失去唯一靠山」　恐釀綠營竹市選情「一屍兩命」

他曝論文案「沈慧虹失去唯一靠山」　恐釀綠營竹市選情「一屍兩命」

駁臨前換將！鄭文燦曝林智堅論文進度

駁臨前換將！鄭文燦曝林智堅論文進度

快訊／竹科管理局公文曝光！林智堅未向竹科申請授權

快訊／竹科管理局公文曝光！林智堅未向竹科申請授權

論文風波成集點　林智堅批張善政言行不一

論文風波成集點　林智堅批張善政言行不一

關鍵字：

林智堅孫大千

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林志穎駕特斯拉自撞！滿臉血脫困

快訊／林志穎親弟急奔醫院！

林志穎駕特斯拉自撞　原因曝光！

愛情長跑10年！YT情侶CP「宣布分手」

房價1千萬「他只喊850萬」激戰深夜3點！屋主點頭了

林志穎撞車畫面曝！迴轉11秒後撞斷指示桿

女友絲襪「濕濕的」忘在學長家　男一聽臉綠

高中生家長找議員助理施壓　學校反送1大過　

快訊／動滋健身券抽籤結果出爐

公公常待在神明廳！她「驚見1幕噁炸」夫道歉

林志穎驚傳車禍！1月才PO試駕特斯拉照片

林志穎自撞車禍！手上錶款曝身分

同事車內放1神物香爆　網：CP值超高

林志穎自撞起火　6歲兒獲救第一句話曝

林志穎車禍「傳粉碎性骨折」　林口長庚最新說明：太太已在醫院陪伴

更多

最夯影音

更多
駕駛左轉擦撞行人落跑　騎士追上問竟回沒看到

駕駛左轉擦撞行人落跑　騎士追上問竟回沒看到
媽買臭豆腐回家被嫌臭...　貓一旁猛埋沙：幹嘛吃屎

媽買臭豆腐回家被嫌臭...　貓一旁猛埋沙：幹嘛吃屎

長腿男無視特斯拉充電　奪充電槍餵飽自己愛車

長腿男無視特斯拉充電　奪充電槍餵飽自己愛車

高雄蓮池潭風帆船翻覆！9歲童亡...教練遺體尋獲

高雄蓮池潭風帆船翻覆！9歲童亡...教練遺體尋獲

可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了

可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面