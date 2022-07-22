曝論文案結果昭然若揭　孫大千嘆：台大已成「臣服當權者的侏儒」

▲林智堅。（資料照／記者李毓康攝）



實習記者李密／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅的論文爭議燒不停，國民黨前立委孫大千22日在臉書發文指出，林智堅論文案將是台大尊嚴和風骨的保衛戰，此次審查結果將代表台大是否會屈服於政治權力，並表示若審查結果為林智堅沒事，日後台灣大學的碩士學位將岌岌可危。

林智堅台大國發所碩士論文遭爆涉嫌抄襲，論文內容與同所同學余正煌碩士論文「8、9頁內容大規模雷同」，指導教授陳明通也在第一時間出面說明，是余正煌借用林智堅的資料， 不是林智堅抄襲同學論文。

國民黨籍前立委孫大千今天表示，兩本論文內容如此雷同，是否有抄襲的行為，結果已經昭然若揭，又何須要曠日費時的程序，「曾幾何時，台大教授已經成為臣服在當權者面前的侏儒」。

孫大千說，余正煌的碩士論文倘若遇到問題，第一時間應該去找自己的指導教授討論，而不是口試委員陳明通，更何況口試委員通常是在學生論文完成後才行邀請。

孫大千以自己多年擔任指導教授的經驗來看，他認為陳明通怎麼可能把自己指導的學生論文資料，交由其他教授所指導的學生來使用，直言「簡直是匪夷所思，滿口鬼話」。他表示，「為了袒護林智堅，台灣大學難道真的要賠上近百年的學術聲譽地位嗎？如果林智堅可以沒事，試問以後誰又會在乎台灣大學的碩士學位呢？」

▼孫大千指林智堅論文案是台大尊嚴和風骨的保衛戰。（圖／翻攝自Facebook／孫大千Sun, Ta-Chien ）