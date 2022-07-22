他曝論文案「沈慧虹失去唯一靠山」　恐釀綠營竹市選情「一屍兩命」

▲林智堅。（資料照／記者李毓康攝）



實習記者李密／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅遭藍營指控就讀中華大學科管所及台大國發所時撰寫的論文涉嫌抄襲，日前台大已組成審定委員會，依規定將通知被檢舉人提出書面說明或到場陳述意見。對此，筆名「人渣文本」的輔大助理教授周偉航21日在節目《新聞面對面》中分析，民進黨將論文案「想得太簡單」，表示就算沒有被判定為抄襲，也可能會判舞弊。論文案也將影響民進黨新竹市長參選人沈慧虹選情，造成「一屍兩命」。

周偉航說，以學術圈的角度，論文案審定可快可慢。依照大學行事效率與習慣，要在2個月內審定必須每星期都有進度，因此在檢舉、確定成案後，就須立即發公文給林智堅，請林到場陳述或提出書面說明。若林智堅沒有出面說明，審定委員就以現有證據判定，因此林智堅必須盡快提出證據。

周偉航表示，目前從鄭文燦、林智堅方面，推測他們有整理出當年與陳明通往來的信件，這些信件可能有夾檔，原則上比較難變造。周偉航認為，民進黨現在認為只要證明沒有抄襲就好，但是「借用他人資料」就算不被判定為抄襲，也可能被判定為舞弊。另外，大學是採最嚴格標準，須通過三分之二委員判定無抄襲才能安全過關，反對空間不大，「很容易就會翻掉」。

此外，時事評論員李正皓日前表示，林智堅將連帶影響民進黨新竹市長參選人沈慧虹，論文案恐釀「一屍兩命」。對此，周偉航在節目中補充說明，也許台北市長柯文哲不認為民眾黨桃園市長參選人賴香伶能拿下桃園，但民眾黨新竹市長參選人高虹安非常有機會，如果林智堅因為論文案打擊太大，沈慧虹就會失去最後唯一的靠山，「而高虹安的氣就會強起來」。

▲沈慧虹。（資料照／沈慧虹競辦提供）



周偉航表示，根據全國民調報告顯示，在24歲以下的年輕人中，認為論文案非常嚴重者超過5成。且因桃園是全台最年輕的城市，擁有大量的移入年輕人口，又因為是工業都市，有很多讀過碩士、博士的人。民進黨就算打贏選舉，論文案安全下樁，未來還是有可能需要面對國民黨質疑民進黨施壓台大，直言「民進黨是否太過於樂觀」。

