林志穎自撞！救護車路過目擊火燒車　「已有任務」未停車救人

▲知名藝人林志穎今天上午駕駛特斯拉行經桃園市蘆竹區中正北路橋時自撞分隔島，消防人員趕抵現場救援。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

藝人林志穎今（22）日上午駕駛特斯拉轎車搭載6歲兒子行經桃園市蘆竹區中正北路橋時，突然失控撞上機車分隔島受困，當時發出巨大聲響，路過騎士與附近桃園捷運綠線工地工人及時將受困2人拉車車外送醫撿回寶貴性命。因案發時剛好有救護車經過，桃園市消防局下午澄清，當時該輛救護車因有載運病患送醫，雖目睹但無法停下協助，改由蘆竹分隊另2輛救護車到場協助送醫。

▲藝人林志穎今天上午駕駛特斯拉行經桃園市蘆竹區中正北路橋時自撞分隔島，消防人員第一時間立即派員出動救護車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

這起火燒車意外生在今天上午10時51分，消防局接獲報案時派出2輛救護車趕抵現場，其餘還有5輛消防車與16名警消人員趕抵現場救援，火勢在15分鐘被撲滅，所幸車上林志穎父子2人已被熱心路人與附近工地工人及時拉出車外，2輛救護車趕到時即送往林口長庚醫院急救，其中48歲的林志穎左右肩膀疼痛，疑似有骨折現象，6歲兒子則有胸部挫傷與頸部疼痛等症狀。

▲藝人林志穎今天上午駕駛特斯拉行經桃園市蘆竹區中正北路橋時自撞分隔島，消防人員在現場撲救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方後來提供意外發生時現場監視畫面，當時正好有119救護車經過，不少網友發現以為是救護車第一時間協助送醫，才讓林志穎父子幸運獲救；桃園市消防局後來澄清，經查詢該輛救護車當時車上有病患送醫途中，無法停下協助，後來蘆竹分隊派出2輛救護車趕往現場送醫，時間大概差了10分鐘左右。

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