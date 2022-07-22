張善政虎頭山健走藍營參選人歸隊　邱奕勝：從開始就表明支持

▲桃園市長參選人張善政今（22）日前往桃園虎頭山健走，大批藍營市議員與參選人都到場陪同。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政今（22）日上午前往桃園虎頭山風景區健走，包括副議長林曉鐘等藍營市議員與參選人都到場陪同，張善政受訪針對民進黨林智堅始終認為論文風波是國民黨抹黑，張善政則回應，只要夠把事情講清楚，就沒什麼抹黑不抹黑，我再強調一次，政治人物講的是誠信不是學問，誠信比學問重要；此外，桃園市議會議長邱奕勝今天重申，從開始就表明支持張院長，也會幫忙輔選。

張善政今天一早在副議長李曉鐘、市議員黃婉如、林政賢、陳美梅、舒翠玲、與桃園區市議員參選人凌濤等多位藍營市議員陪同下到虎頭山健走，隨後還前往桃園區明倫三聖宮參拜等行程。

會後聯訪時，有媒體提問，昨天立委林奕華曾公佈一份資料，林智堅論文並未經過竹科管理局授權，院長怎麼看？

▲桃園市長參選人張善政今（22）日前往桃園虎頭山健走，與多位藍營市議員與參選人彼此加油打氣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政表示，先前就講了，論文的事情，應該儘量把一些細節釐清，外界才比較好判斷說到底這個事情的對錯。隨著時間，越來越多的細節浮出檯面，這是好事情。

此外，媒體也詢問對於外界認為鄭文燦市長行政是否不中立問題？

張善政認為，我覺得，我們就是打場「不對稱的戰爭」，即便對手現在有行政資源在手上，我們還是得繼續努力走我們的路，希望能夠把這場仗打贏，我很有信心。

▲桃園市長參選人張善政面對媒體聯訪，逐一說出心中看法。（圖／記者沈繼昌翻攝）

媒體也追問，林智堅始終認為論文風波是國民黨抹黑，院長看法？

張善政指出，我覺得只要他能夠把事情講清楚，就沒有什麼抹黑不抹黑，事情講清楚，讓事實呈現這最重要。我再強調，政治人物講的是誠信不是學問，誠信比學問重要。他能夠確立他誠信的基礎，就沒什麼抹黑不抹黑的顧慮。

媒體最後詢問，副議長剛剛有來陪同走一段路，藍營似乎有歸隊感覺，目前是不是還缺邱奕勝議長跟呂玉玲委員？

張善政強調，我已經講了很多次，都在逐步進行中，請大家拭目以待，沒有問題，大家要有信心，謝謝大家。

此外，桃園市議會議長邱奕勝今天說，外界一直有聲音問他是否支持市長參選人張善政，他再次強調，一開始就表明支持張院長；他比較現在三位市長參選人，他覺得學經歷非常重要，張善政是非常優秀的參選人，學經歷在三位參選人中比其他參選人好，他個人認為桃園市民最後會還是會支持張善政。

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