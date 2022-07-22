駁臨前換將！鄭文燦曝林智堅論文進度　批外界抹黑「台大非學店」

▲鄭文燦。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文是否涉及抄襲，目前由中華大學及台灣大學兩校進行審定。近來屢幫林智堅輔選的桃園市長鄭文燦，除透露林處理論文風波的進度外，也強調就算判定結果不利林，民進黨也沒打算臨前換將。鄭文燦也說，林智堅論文事件的確會影響選情，但他歸咎是鋪天蓋地的抹黑；鄭還強調「台大不是學店」，台大任一研究所，都不可能發生買學歷、洗學歷情況。

鄭文燦接受《自由時報》節目「官我什麼事」專訪，對於台大或中華大學在9月2日前，判定出不利林智堅的結果，民進黨中央有無可能臨前換將？鄭文燦回應，「我想我們沒有什麼陣前換將這種說法」，目前林智堅也準備他論文形成過程當中的各種資料，包括跟指導教授的E-mail、他硬碟的資料。

鄭文燦說，林智堅在論文形成的過程，包括民調是他個人總部的六次民調資料，指導教授也公開說明林的論文形成是具有原創性，而且早於另外一個研究生，林是提供資料跟論文架構給另外一個研究生參考，不過主題跟結論都不同，這兩本論文現在都找得到，可以來比對到底是不是同樣一個論文。

鄭文燦認為，學術倫理的部分，當然是會看委員會怎麼組，怎麼去約訪當事人來判定，但是不要因為這個事情就無限上綱，否定研究所、否定學校、否定所有指導過的教授；現在好像為了選舉一切都可以摧毀，「我現在態度是選舉跟論文，我是分開處理」，論文的部分需要由林智堅跟他的指導教授來好好的說明。

至於論文門是否衝擊林智堅桃園市長選情，鄭文燦說：「我想看一個政治人物，是一個長期的角度來看，單一事件當然會影響，因為鋪天蓋地的抹黑，事實上我看很多抹黑是說買學歷、洗學歷，這種指控都太過頭了」。

身為台大出身的鄭文燦強調，台大任何一個研究所，都不可能發生買學歷洗學歷的情況，任何一個教授無論立場是如何，也都不會有這樣一個行為。

「台大不是學店，我覺得不要為了一個論文爭議就無限上綱。」鄭文燦說，這段時間當然民調略有影響，不過他看到的情況是兩個陣營凝聚力都有提高，所以林智堅的支持度還是穩定領先國民黨桃園市長參選人張善政一個幅度。