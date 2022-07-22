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桃園+2562　明天30校開設「莫德納嬰幼兒疫苗快打站」

▲桃園市政府衛生局長王文彥指出，市府規劃明（23）日在全市30所學校開設「莫德納嬰幼兒疫苗快打站」，提供6個月至5歲嬰幼兒疫苗接種服務。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府衛生局長王文彥指出，市府規劃明（23）日在全市30所學校開設「莫德納嬰幼兒疫苗快打站」，提供6個月至5歲嬰幼兒疫苗接種服務。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

依據中央流行疫情指揮中心今（22）日公布桃園市新增2,562例本土個案，市府衛生局長王文彥指出，今天上午開設26處社區接種站，民眾相當踴躍，共計接種1萬942劑，接種COVID-19疫苗是避免確診後重症或死亡風險最有效方法；此外，市府規劃明（23）日在全市30所學校開設「莫德納嬰幼兒疫苗快打站」，提供年滿6個月至5歲嬰幼兒疫苗接種服務，鼓勵符合資格者踴躍接種。

王文彥表示，今天新增2,562例本土個案，相較於昨（21）日的2,520例，桃市疫情單日上升1.67%，其中65歲以上個案占7.66%、18歲以下個案占20.08%；全國今日則新增2萬3,813例，較昨日的2萬4,907例，下降約4.39%，呈現緩步下降趨勢。

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王文彥說，中央流行疫情指揮中心昨日公布，因目前國內疫情趨緩，邊境政策逐漸開放，考量國際疫情仍持續嚴峻，自今（22）日起，開放因工作需求需出國之18歲以上民眾接種第2次追加劑（第4劑）。市府後續疫苗接種專案也將開放此類對象接種，提醒此類對象接種時，應攜帶健保卡、COVID-19疫苗接種紀錄卡（小黃卡）之外，亦須攜帶邀請單位邀請證明、目的事業主管機關核准函或公司同意出國證明（3擇1）及機票，以供接種單位核對身分。

▲桃園市政府衛生局長王文彥指出，市府規劃疫苗接種服務，呼籲符合資格者踴躍接種，其中65歲以上長者還可獲得桃園好米1包等好康。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府衛生局長王文彥指出，市府規劃疫苗接種服務，呼籲符合資格者踴躍接種，其中65歲以上長者還可獲得桃園好米1包等好康。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

王文彥強調，今天上午開設26處社區接種站，共計接種1萬942劑，其中莫德納共8,253劑，Novavax則有2,689劑，其中9,812劑為第2次追加劑（第4劑）接種，約占89.67%。接種COVID-19疫苗是避免確診後重症或死亡風險最有效方法。市府規劃自明（23）日在全市30所學校開設「莫德納嬰幼兒疫苗快打站」，提供年滿6個月至5歲嬰幼兒疫苗接種服務，各站點資訊可至桃園事臉書專頁查詢（網址：https://reurl.cc/O470KA），或可前往合約院所門診就近接種，須由家長陪同。

王文彥還說，接種疫苗後常見副作用為接種部位疼痛，極罕見的心肌炎、心包膜炎，主要發生在接種後14天內，幼童接種疫苗後若發燒超過48小時、出現呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速等不適症狀，請家長應儘速帶幼童就醫釐清病因。

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