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新北深澳漁港小卷市集開幕　三大亮點免費嘗鮮當季小卷

▲新北深澳漁港小卷市集開幕 免費品嚐當季新鮮小卷玩整天。（圖／新北市農業局提供）

▲新北深澳漁港小卷市集開幕。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

位於瑞芳「深澳漁港」以奇岩巨石的地質景觀、娛樂漁船與小卷聞名。新北市政府農業局與瑞芳區漁會推出「2022深澳漁樂季」，除了有搶購一空的「我在深澳一整天」遊程外，在深澳漁港象鼻岩停車場旁的「多功能廣場」也於7月16、17日及23、24日精心規劃「深澳小卷市集」，讓沒搶到遊程的民眾，前來免費品嘗新鮮小卷。

農業局表示，「深澳小卷市集」於7月16日開幕，連續兩個周末假期在深澳漁港多功能廣場舉辦，市集時間為早上11點到下午7點，市集中除了有各種小吃、漁產品，還有三大亮點，分別是免費嘗鮮活動、限定小卷一夜干DIY及產銷班小卷特賣；在市集的四天活動中，每日下午1點半與3點會現場免費發放各300份「嘗鮮券」，分別於下午2點半與4點開放兌換。

▲新北深澳漁港小卷市集開幕 免費品嚐當季新鮮小卷玩整天。（圖／新北市農業局提供）

▲小卷一夜干DIY體驗活動，讓民眾有不同的漁樂體驗。

農業局說，小卷一夜干DIY在每日下午2點半開放，以有獎徵答的方式選出參與名單，每天限定15名；至於產銷班特賣會由漁民直售新鮮海鮮，當天購買生鮮小卷滿10盒，即贈送深澳漁港限定小卷保冷袋。另外，現場還有各種飲品、食物攤位，並安排街頭藝人、小丑等演出。

瑞芳區漁會總幹事黃志明表示，「深澳小卷市集」規劃了豐富好玩的活動，還有許多好吃的美食，逛完市集往海邊走，就可以到著名的象鼻岩拍照打卡；到了傍晚，可以逛逛海天步道，欣賞海上開著集魚燈的漁船在鄰近漁場補撈小卷的美景。

▲新北深澳漁港小卷市集開幕 免費品嚐當季新鮮小卷玩整天。（圖／新北市農業局提供）

▲漁港周邊的小卷裝置藝術。

農業局長李玟表示，歡迎大家在夏季前來瑞芳深澳漁港，品嘗新鮮的小卷，體驗夜釣的樂趣，感受深澳在地的漁村風情，絕對能讓大家留下深刻又美好的回憶。

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