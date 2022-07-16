2022新北城巿祈禱早餐會　侯友宜率市府團隊共禱祝福

▲2022新北城巿祈禱早餐會。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北首次城巿祈禱早餐會，於今（16日）在新店豪鼎飯店舉行，市長侯友宜率市府團隊，與29區聯禱會、大河聯盟等基督教、天主教各宗派領袖、牧者、新北愛心大使白嘉莉女士及新北各地教友等逾220人出席，藉由詩歌及祝福，共同為新北及全球局勢禱告，祈願疫情與戰爭盡早止息。

大河聯盟張茂松牧師表示，今年因Omicron新型變異株威脅，疫情升溫，面對疫情的挑戰，各界更應該攜手努力，守護民眾的安全與健康，特別藉由今日的祈禱早餐會，共同為疫情、為各地祈禱祝福，祈求主的愛與台灣同在，並守望戰爭下民眾的平安。

侯友宜表示，首次舉辦的新北城巿祈禱早餐會，由新北巿29區聯禱會、大河聯盟、基督教文化交流協會等單位合力促成，跨越各種語言、文化及宗教派別，眾人同心祈禱、互相祝福，傳達基督對世人的愛，並因著主的愛與恩典，帶領黑暗中等待的人找到出路。



侯友宜也感謝在疫情期間，教會配合政府各項防疫措施，並持續協助政府扮演穩定社會人心的重要力量，提供市民身心靈全面看護，像是基督文化交流協會結合65個教會辦理愛無限愛心關懷活動，提供中低收入戶許多物資上的協助，並透過詩歌、關懷，讓正能量帶給世人平安喜樂。

▲今日現場感受教友們誠心為市民朋友平安禱告，給予新北市滿滿的祝福，非常感動。

此外，大河聯盟發起的送咖啡到警局的愛心活動，藉由加油咖啡慰勞、鼓舞一線員警，感謝同仁在疫情期間辛苦付出。另外，中華基督教救助協會1919食物銀行，為弱勢族群提供及時奧援；主顧修女會長期為長輩及身心障礙者提供陪伴及關懷等多元照顧服務，以及各教會與市府合辦新北平安晚會等，都讓社會更溫馨、新北更美好。

今年適逢馬偕來台行醫宣教150周年，會中並特別藉著禱告，宣揚馬偕當年「寧願燒盡，不願銹壞」的精神，同時感謝馬偕在台灣醫療及教育上的努力與付出，成就無限的社會價值延續至今。

最後，10多位牧長代表共同完成新北29區拼圖築成祭壇，並由侯友宜市長與新北愛心大使白嘉莉女士一同貼上有新北市徽的愛心貼紙，象徵29區教會將與新北市府有更多的連結與互動，各區教會也將更緊密結合，攜手合作讓新北市走上更加健康、正向的城市整體營造，進而成為帶給民眾幸福、喜樂、平安的城市。

民政局長柯慶忠表示，教會是社會安定的重要力量，不單持續堅固教友的靈命，許多教友更秉持基督愛世人的理念，時常參與弱勢及社區關懷、急難救助、家庭重建、生命教育等慈善事業，同時也深入社區瞭解不同族群需求，在城市中散播福音及轉化工作，具體展現基督的愛。

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