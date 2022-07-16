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基隆大海扇珊瑚遭菜鳥潛水客踹破　海科館直播拍到讓人心碎瞬間

記者郭世賢／基隆報導

天氣逐漸炎熱，基隆潮境海灣保育區潛水客大增，近日國立海科館發現長度1公尺多的美麗大海扇珊瑚骨折、破洞，玫瑰珊瑚也遭踩破，疑潛水客人為破壞。基隆市政府表示，將追查釐清，破壞棲息環境者可依違反《漁業法》可處3萬至15萬元，並將研擬總量管制。

▲基隆潮境大海扇慘遭潛水客破壞 最高可罰15萬。（圖／國立海科館提供）

▲基隆潮境大海扇慘遭潛水客破壞。（圖／國立海科館提供，下同）

潮境海灣是北部熱門水域活動地點，從事水域活動有多樣性，包括自由潛水、浮潛、水肺潛水及立槳等，在海科館抽水站入水口AI智慧燈桿紀錄，平日單天有220-250人次，假日單日可達700-900人次。保護區日前接連有海綿產卵、藍蛸大章魚出現等令人欣喜，近日卻傳出珊瑚被人為破壞，大海扇慘遭斷枝及網狀破大洞約20多公分。

海科館指出，海扇的生長極緩慢，這株直徑1公尺以上的海扇需要50多年以上，才能達到這樣的尺寸，經檢視後認為，自由潛水者在水中設了漂浮且不固定的錨，在接近礁區時容易砸到珊瑚，透過海底直播鏡頭，也發現水下浮力控制不佳的潛水者，不經意就會踢壞珊瑚。

▲基隆潮境大海扇慘遭潛水客破壞 最高可罰15萬。（圖／國立海科館提供）

▲基隆潮境大海扇慘遭斷枝。

海科館館長陳素芬表示，民眾在進行無痕水域活動，這是水下生態旅遊的概念，不應有任何生物受到損傷。潮境海灣是保育區，這幾年在多方的努力下已具成效，為了避免海灣內的生態，因人為因素而遭破壞，建議市府考慮適當的管制人員數量，下水人員的能力考核，並在幾個的重要的水下地景設立監視器，監視在此往來活動的人們，杜絕民眾不經意地破壞成長不易的海洋

基隆市產發處海洋及農漁發展科長蔡馥嚀表示，因初學者水下浮力操控不佳，很容易造成破壞，呼籲生手或教學時避開珊瑚區，如有破壞棲地行為，不管是故意或者不小心，都可依違反《漁業法》可處3萬至15萬元開罰，正研擬在保育區採總量管制。

▲基隆潮境大海扇慘遭潛水客破壞 最高可罰15萬。（圖／國立海科館提供）

▲基隆潮境大海扇網狀破大洞約20多公分。

▲基隆潮境大海扇。（圖／官邱統提供）

▲基隆潮境大海扇原始美麗的樣貌。（圖／官邱統提供）

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