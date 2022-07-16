游淑慧競選看板遭不明人士噴這9字　羅智強笑：這是告白

▲台北市議員游淑慧看板被噴漆。（圖／翻攝自臉書／游淑慧 台北市議員）

記者詹宜庭／台北報導

年底九合一大選倒數四個月，路上可見不少參選人的競選看板，國民黨台北市議員游淑慧15日在臉書表示，自己收到警方通知，在南港三重路的帆布遭不明人士噴漆。不過，看了噴漆內容後游淑慧卻笑「不知如何處理，有點可愛」，而前台北市議員羅智強看完後，也忍不住在臉書發文說，「這根本不是破壞，是告白啊」。

游淑慧15日在臉書指出，因為日本前首相安倍晉三事件，早上市警局才有人特別提醒，候選人要注意自己的人身安全。但她卻收到南港分局通知，在南港三重路的帆布遭不明人士噴漆，從游淑慧發出的照片中可見「人美心善」與「問政最用心」9個黃色字。

她說，自己有點不知該如何處理，「因為不是惡意，而且有點可愛，字也噴的挺美」，更直呼「原來帆布廣告也能有留言區功能，真心謝謝！」讓她在緊繃的選戰氛圍內， 感受到許多開心和支持。

羅智強看完後也認為「這根本不是破壞，是告白啊。專業認真的游淑慧選民看得見！」不少網友在貼文底下紛紛留言，「感覺有加分」、「好一個告白的抱緊處理，這神來一噴反而更有創意」、「溫馨的畫面」。

▲看板遭不明人士噴漆寫下「人美心善」與「問政最用心」。（圖／翻攝自臉書／游淑慧 台北市議員）