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「週三打敬老金、週五打台電」　游淑慧轟柯文哲：把市政問題當選戰武器

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨台北市議員游淑慧。（資料照／記者林敬旻攝）

實習記者李密／台北報導

14日國民黨台北市議員游淑慧於議會質詢時提出，台電與北市供電早已出現問題，然而台北市長柯文哲並未自己處理，反而列為台北市副市長黃珊珊競選攻防議題，甚至鋪排「週三打敬老金議題、週五打台電議題」。游淑慧15日於臉書加碼列出台北市自110年以來的停電事故統計，直言柯市府的用電態度「很不負責任」，把所有急需解決的問題都當選戰武器，「這樣很夭壽。」

▲台北市長柯文哲進行施政報告。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲進行施政報告。（資料照／記者林敬旻攝）

針對北市供電問題，游淑慧14日於議會質詢時不滿提出，這幾年來台電與北市的供電合作出現重大問題，但是柯文哲、黃珊珊竟安排「週三打敬老金議題、週五打台電議題」，將重要市政議題變成「選戰攻防」。

游淑慧15日臉書發文補充，北市據今已有多項重大建設和民間投資，無法順利申請供電，她認為柯市長應該親自到行政院會去拍桌反應 、溝通要求。但是根據市府內部同仁私下告知，柯文哲和黃珊珊卻開會沙盤推演，打算把它變為選戰攻防的議題，由黃珊珊主攻，並要求各局處配合，及媒體露出助攻。

游淑慧表示，「台電的掉漆我們都知道，但柯市府的用電態度也是很不負責任。」她舉例柯文哲卸任前才提的《2050淨零行動白皮書》是一個不負責任的計畫，其中主要政策「全市交通運具電動化」勢必會導致北市用電量大幅增加。游淑慧說，理想很好，但有沒有溝通台電到底有沒有電能滿足綠政策？

游淑慧更列出台北市110年以來的停電事故統計，表示停電影響用戶數超過1000戶的大型停電事故就有68次，也就是平均每週都要停一次大型停電，而其中「小動物害的」只有4件。藉此呼籲柯市府，「以後別再推小動物背鍋了。」

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