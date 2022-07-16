羅智強成立新政團「真愛台灣」　不推人選「輔選2022在野參選人」

▲台北市前議員羅智強。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蔡佩珈／台北報導

台北市前議員羅智強退出桃園市長選舉後，16日透過臉書宣布欲成立新政團「真愛台灣」，但今年不會推候選人，而是輔選在野陣營的縣市長、議員參選人。此外，羅智強將在7月20日展開徒步環島，宣揚新民主理念，推動2024年政黨輪替。

羅智強說，桃園市長選舉風風雨雨，給了他很多體悟，想要做一件不一樣的事，一個人力量有限，他決定抱著「成功不必在我」的心情，成立新政團「真愛台灣」推動新政治運動，實踐新政治改革。

羅智強指出，真愛台灣第1個定位「2022快樂投票、好人出頭」。他雖成立政團，但2022年不會推候選人，而是當一個輔助者，輔選在野陣營正派優秀的縣市長和縣市議員參選人，為台灣政治引進清流，為長遠正派政治打好基礎。

羅智強說，第2個定位「2024幸福輪替、鞏固民主」。在成熟的民主國家中，政黨輪替是最重要政治防腐劑，過去6年，民進黨執政已經拋棄過去創黨先輩的政治理想，濫用國家資源掌控媒體、豢養網軍，壓制言論自由、打擊在野力量。成立真愛台灣是為了台灣民主，也為了讓民進黨有一個反省改進的機會，畢竟2024的政黨輪替，至關重要。

羅智強表示，第3個定位則是「走上街頭、走入群眾」。真愛台灣不是「坐而言」的政治派系，而是「起而行」的行動團隊，透過一步一腳印的全台行腳，走出黨派、走進群眾、傾聽民意、服務人民。

羅智強表示，7月20日開始的環島徒步，是為台灣民主祈福的行動之旅。台灣的政黨政治，已經走進了迴圈，「黃鐘毀棄，瓦釜雷鳴，正派的君子成了笑柄，無信的小人權勢滔天」，成立真愛台灣也是想打破這樣的迴圈，可能這是不自量力，但總得有人試試看。