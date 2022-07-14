　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

焦糖掌陳時中網路部？　國民黨議員笑了「期待又樂觀其成」

▲▼台北市議員游淑慧。（圖／記者袁茵翻攝）

▲台北市議員游淑慧。（圖／記者袁茵翻攝）

記者袁茵／台北報導

衛福部長陳時中昨正式獲徵召參選台北市長，傳出參選台北市議員失利的「焦糖哥哥」陳嘉行操盤網路團隊，但他則指自己只是做管理社群、小編工作，沒有操盤。面對這項傳聞，國民黨籍台北市議員游淑慧表示，國民黨對此感到「訝異又滿開心」，因為過去焦糖哥哥的誇大言行，到底能「幫大忙」或「幫倒忙」，得由陳時中承擔。

針對外傳焦糖哥哥操盤陳時中網路團隊，游淑慧14日受訪時難忍笑意，直言國民黨這邊感到訝異又開心，過去焦糖哥哥的爭論與誇大言行，「到底會幫大忙或幫倒忙，這是陳時中自己要去承擔的。」

游淑慧提及，如果只靠焦糖哥哥這種特立獨行的風格，就想吸到台北市年輕選票，「這又把台北市年輕人想得太簡單了。」這兩年台北市深受疫情所苦，尤其是年輕族群工作、防疫都是被排在最後的弱勢安排，例如2021年疫苗分配上，年輕人永遠分不到，三級警戒又造成服務業大受衝擊，首當其衝的是年輕族群或工讀生，沒得到很好的交代跟照顧。

游淑慧強調，靠一個焦糖哥哥就要年輕人全部支持陳時中，「我覺得這個也太異想天開了，所以對於焦糖哥哥這個空戰總司令安排，其實我們（國民黨）是還滿期待而且樂觀其成的。」

►「聲寶變頻冷暖氣機」挑戰全網最低價！

ET快訊
LIVE／陳時中卸指揮官拚選舉　出席最後院會
「泰版温貞菱」下海被逮！　警翻護照…客人才知自己「男上加男」
中華電信悄寄限定簡訊！「499吃到飽」方案曝光　網喊划算
日本第7波疫情來襲！BA.5將成主流毒株　單日確診「翻倍」增
曾國城悲嘆朱俐靜罹癌「發現太晚」　師兄畢書盡紅眼眶忍痛致哀
ET民調／陳時中正式參選　蔣萬安、黃珊珊最新支持度出爐
陳為民痛哭到說不出話！　陶晶瑩淚：她走得很安祥
台銀日圓匯價驚見「0.2199」！　再創25年新低
快訊／國道狠甩4紅斑馬　「囂張姐」抓到了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

被營建署批蓋社宅消極　黃珊珊酸：最後一名卻問第一名「怎麼沒考100分」

民進黨全代會週日登場　「團結台灣顧好未來」小物搶先曝光

反擊陳時中控「台北停滯」　黃珊珊：民眾搶口罩疫苗快篩才讓人不捨

LIVE／陳時中卸指揮官拚選舉　出席最後院會蘇貞昌送別祝福

中國宣布新防控通知！　經貿人士：證明禁台灣水果沒科學根據

陳時中新書大讚盧秀燕　地方人士曝：賴清德也曾讓蔡其昌很尷尬

柯志恩確診第4天仍是兩條線　首露面曝「沒待高雄居隔」原因

焦糖掌陳時中網路部？　國民黨議員笑了「期待又樂觀其成」

幫打選戰？林楚茵證實接到陳時中電話　「有需要就全力以赴」

網傳蔡英文教陳時中比凍蒜　她批「套路」：不禁為龍龍掬把同情淚

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

鬥牛？騎機車逆向飆國道　見警揮旗攔阻「直接撞開」

彭佳慧聞好友黃嘉千婚變　哼《關你屁事啊》嗆辣回應！

阿公摸車喊手痛討3千　他調監視器才知被碰瓷

汽車被當「移動野餐墊」　猴坐引擎蓋狂嗑餅乾！

正妹算帳飆速按計算機！ 網驚：我連數字都沒看完

被營建署批蓋社宅消極　黃珊珊酸：最後一名卻問第一名「怎麼沒考100分」

民進黨全代會週日登場　「團結台灣顧好未來」小物搶先曝光

反擊陳時中控「台北停滯」　黃珊珊：民眾搶口罩疫苗快篩才讓人不捨

LIVE／陳時中卸指揮官拚選舉　出席最後院會蘇貞昌送別祝福

中國宣布新防控通知！　經貿人士：證明禁台灣水果沒科學根據

陳時中新書大讚盧秀燕　地方人士曝：賴清德也曾讓蔡其昌很尷尬

柯志恩確診第4天仍是兩條線　首露面曝「沒待高雄居隔」原因

焦糖掌陳時中網路部？　國民黨議員笑了「期待又樂觀其成」

幫打選戰？林楚茵證實接到陳時中電話　「有需要就全力以赴」

網傳蔡英文教陳時中比凍蒜　她批「套路」：不禁為龍龍掬把同情淚

被營建署批蓋社宅消極　黃珊珊酸：最後一名卻問第一名「怎麼沒考100分」

山上原本想「火燒韓鶴子」殺統一教主夫人　改殺安倍原因曝光

男大生宿營「剪陰毛+偷拍」送性平會　學姊罵「又屁又油」判無罪

台灣通運引進SCANIA「純電動大貨車」　台泥：明年再買3輛

邊餵寶寶喝奶邊「用腳玩遊戲」　奶爸最後居然還打贏了！

民進黨全代會週日登場　「團結台灣顧好未來」小物搶先曝光

牙周炎抗生素藥膏「變成咖啡色」　全批號3500支預防性回收

「賠錢也要賣！」中華大學旁包租公開價828萬　打包賣14間學套

許光漢摘FENDI形象大使超狂！　與宋慧喬、李敏鎬成品牌家族一員

迎戰中元節！2大量販「超殺優惠、活動」一次看　百款商品買1送1

女模被家暴開直播求救　雙手死握鎖頭抵抗男友破門

政治熱門新聞

陳時中今辭衛福部長　內定薛瑞元接任

淡水蔡依林有對手！　「龜山蔡依林」出來選了

周玉蔻怒了！　狠嗆「焦糖哥哥」先好好讀書

國安基金首次「萬點以上」入場護盤！他看1關鍵嘆：悲哀

「焦糖哥哥」操刀陳時中社群　他曝綠營基層炸鍋「恐撐不過24小時」

蔡炳坤被攻擊喝酒才中風　真相曝光

桃園市長最新民調！林智堅遭張善政超車

ET民調／綠營支持者歸隊！陳時中民調回溫　和蔣萬安差距僅剩5.3%

爭取戰桃園失利　鄭寶清掛「信賴」看板惹議

快訊／新黨衝國民黨砸雞蛋　蛋被員警秒速「列管」氣炸爆推擠

烈嶼駐軍槍殺越南難民　監院促請研擬上訴

張善政揭林智堅論文2疑點：誠信更重要

陳時中首位「美女牌」幕僚出爐！　「小英女孩」林聿禪入陣

日本為何速發簽證給賴清德？　專家揭「三個宣示」

更多熱門

相關新聞

幫打選戰？林楚茵證實接到陳時中電話　「有需要就全力以赴」

幫打選戰？林楚茵證實接到陳時中電話　「有需要就全力以赴」

民進黨昨（13日）正式徵召衛福部長陳時中參選台北市長，陳時中今（14日）將在行政院會後請辭。民進黨立委林楚茵受訪說，今天上午已經接到陳時中的電話，「如果有需要一定會全力以赴！」不過，她尚無法證實實際的職位為何。

LIVE／陳時中卸指揮官拚選舉　出席最後院會蘇貞昌送別祝福

LIVE／陳時中卸指揮官拚選舉　出席最後院會蘇貞昌送別祝福

網傳蔡英文教陳時中比凍蒜　她批：中央廚房做的套路

網傳蔡英文教陳時中比凍蒜　她批：中央廚房做的套路

焦糖哥哥「做1事」　陳時中粉嘆：拉仇恨值

焦糖哥哥「做1事」　陳時中粉嘆：拉仇恨值

焦糖第一槍開砲「館長」陳之漢　徐巧芯諷刺：神操盤、時中穩了

焦糖第一槍開砲「館長」陳之漢　徐巧芯諷刺：神操盤、時中穩了

關鍵字：

游淑慧陳時中焦糖焦糖哥哥陳嘉行2022台北市長選舉

讀者迴響

熱門新聞

騎機車衝國道狠甩紅斑馬　囂張姐身分曝光

無性生活7年！穿性感睡衣色誘…尪卻躲開

「蛋黃酥界愛馬仕」遭秒殺轉賣！陳耀訓道歉了

快訊／3人正在等公車…竟被暴衝轎車撞飛！1人失去心跳

肝功能正常卻罹肝癌...醫見她「愛吃堅果」懂了

黑絲襪重機女追撞「360度重摔」蓋棉被：一堆酸民

沒開冷氣！內行靠「1神物」：涼到靠北又助眠

今雨區擴大！明起防劇烈天氣　2地區「下整天」

陳時中參戰！　讀稿講出「2個字」鄉民全火大

託男友買衛生棉　妹子開門「見1幕」心臟爆擊

台首大停招、7月底前辦說明會助學生轉學

報出特殊姓氏「總被誤認是暱稱」！女星無奈用掰的

半個台灣有感　07：41規模4.6地震

黑絲重機辣妹慘摔　車是租的…賠償金額曝

即／國道「囂張姐」抓到了　現身台中機場被逮

更多

最夯影音

更多
比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場
尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面