焦糖掌陳時中網路部？　國民黨議員笑了「期待又樂觀其成」

▲台北市議員游淑慧。（圖／記者袁茵翻攝）

記者袁茵／台北報導

衛福部長陳時中昨正式獲徵召參選台北市長，傳出參選台北市議員失利的「焦糖哥哥」陳嘉行操盤網路團隊，但他則指自己只是做管理社群、小編工作，沒有操盤。面對這項傳聞，國民黨籍台北市議員游淑慧表示，國民黨對此感到「訝異又滿開心」，因為過去焦糖哥哥的誇大言行，到底能「幫大忙」或「幫倒忙」，得由陳時中承擔。

針對外傳焦糖哥哥操盤陳時中網路團隊，游淑慧14日受訪時難忍笑意，直言國民黨這邊感到訝異又開心，過去焦糖哥哥的爭論與誇大言行，「到底會幫大忙或幫倒忙，這是陳時中自己要去承擔的。」

游淑慧提及，如果只靠焦糖哥哥這種特立獨行的風格，就想吸到台北市年輕選票，「這又把台北市年輕人想得太簡單了。」這兩年台北市深受疫情所苦，尤其是年輕族群工作、防疫都是被排在最後的弱勢安排，例如2021年疫苗分配上，年輕人永遠分不到，三級警戒又造成服務業大受衝擊，首當其衝的是年輕族群或工讀生，沒得到很好的交代跟照顧。

游淑慧強調，靠一個焦糖哥哥就要年輕人全部支持陳時中，「我覺得這個也太異想天開了，所以對於焦糖哥哥這個空戰總司令安排，其實我們（國民黨）是還滿期待而且樂觀其成的。」