對桃園地方整合「有信心」　張善政：互動增加「往好的方向走」

▲國民黨桃園市長參選人張善政。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔡佩珈／台北報導

國民黨主席朱立倫徵召前行政院長張善政參選桃園市長，讓桃園市議會議長邱奕勝、台北市前議員羅智強等人，一度與黨中央關係緊張。談到地方整合進度，張善政15日在節目《千秋萬事》說，他與邱奕勝、立委呂玉玲及羅智強溝通管道暢通，地方整合正往好的方向走。

對於主持人王淺秋詢問，桃園地方整合進度如何？張善政說，很難用進度百分之幾來描述，不過，現正往好的方向走，他對於地方整合有信心。比如，與邱奕勝善意互動逐漸增加中，以前2人手機上往來較少，但現在善意互動頻繁，溝通無礙。

張善政坦言，他過去與邱奕勝通話有顧慮，現在則是隨時能與邱奕勝溝通，自己也有立委呂玉玲的LINE。他強調，目前跟地方溝通管道暢通，只是何時能夠見面互動，讓大眾覺得彼此關係良好，要靠國民黨主席朱立倫居中協調。

不過，張善政透露，他和羅智強是一拍即合。自己曾詢問羅智強能否一起參加「地方防疫行腳」？羅智強說，他正好想邀請張善政，之所以將出發地點安排在桃園市政府，就是希望今年底張善政能當選桃園市長。張善政說，透過這番話就知道羅智強非常夠意思，自己也相當感激，兩人互動善意且相處融洽。