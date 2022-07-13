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化災應變有撇步　南消四大隊在南科辦化災演習

▲台南市消防局第四大隊南科分隊，在南部科學工業園區辦理化災演習及訓練，模擬化學物質洩漏時疏散與火災搶救情況，提升化學救災能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第四大隊南科分隊，在南部科學工業園區辦理化災演習及訓練，模擬化學物質洩漏時疏散與火災搶救情況，提升化學救災能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第四大隊南科分隊，在南部科學工業園區辦理化災演習及訓練，模擬化學物質洩漏時疏散與火災搶救，以強化南科園區的災害應變能量。

因應高科技產業如5G、半導體、人工智慧及電動車等相關領域蓬勃發展，南部科學工業園區建廠及產值持續創新高，但高科技產業製程伴隨使用大量危害化學品，隱藏潛在的毒性、腐蝕及燃燒爆炸風險，如發生意外後果難以估量。

▲台南市消防局第四大隊南科分隊，在南部科學工業園區辦理化災演習及訓練，模擬化學物質洩漏時疏散與火災搶救情況，提升化學救災能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次演練設定園區廠商存放大量化學物質之倉庫，因不慎洩漏造成員工受傷及複合式災害，由化災教官考詢消防人員應變能力，專業下達各項狀況，演練內容包括穿著各級消防防護衣、化學物質偵檢、化災人命搜救、除汙圍堵作業及劃設應變冷、暖、熱區等，因考量防疫於南科分隊前廣場進行兵棋推演及訓練，共計出動7車35人參與演訓。

▲台南市消防局第四大隊南科分隊，在南部科學工業園區辦理化災演習及訓練，模擬化學物質洩漏時疏散與火災搶救情況，提升化學救災能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第四大隊大隊長蔡國保表示，這次演練主要強化大隊消防人員化災應變能力，尤其化災現場發生火災之複合式災害，考驗各級消防幹部指揮應變能力，本次演訓採用各項先進救災指揮車、化學災害應變車、化災防護衣、五用氣體偵測器及科技化輔助搶救系統等，並創新運用空拍機進行化災現場勘查及移動式遙控砲塔進行滅火演練，同時考量災害擴大為及鄰近廠商及高鐵等公共設施，進行大規模疏散演練方針制定，由化災教官指導強化消防人員化災應變處置及專業能力，以提升消防人員化災作戰應變能力。

▲台南市消防局第四大隊南科分隊，在南部科學工業園區辦理化災演習及訓練，模擬化學物質洩漏時疏散與火災搶救情況，提升化學救災能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第四大隊南科分隊，在南部科學工業園區辦理化災演習及訓練，模擬化學物質洩漏時疏散與火災搶救情況，提升化學救災能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯指出，化學複合式災害應變與一般火災不同，處置原則以做的對比快更為重要，應變時須蒐集資訊、審慎評估現場及謹慎保持安全距離，平時透過蒐集建置工廠廠區化學品危害資訊、平面配置圖及危害辨識卡H-Card，再進行化災訓練及實務操演，並配合南科管理局聯防小組及環保署環境事故專業技術小組等友軍，深度強化化災應變的策進方針及合作分工交流研討，才能有效保障南科園區廠商及從業人員之生命財產安全。

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