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南消救護新利器　電動骨針將加入緊急救護應勤裝備

▲台南市消防局今年採購8組電動骨針，預計配發至所屬高級救護分隊全面使用，並於這兩天辦理訓練，訓練過程頗受消防人員好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局今年採購8組電動骨針，預計配發至所屬高級救護分隊全面使用，並於這兩天辦理訓練，訓練過程頗受消防人員好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導


台南市消防局為提升院前OHCA（到院前心肺功能停止）患者現場，靜脈輸液給藥，藉以提升患者存活率，今年採購8組電動骨針，預計配發至所屬高級救護分隊全面使用，並於這兩天辦理訓練，訓練過程頗受消防人員好評。

消防局近年致力推廣院前OHCA（到院前心肺功能停止）患者現場，若有高級救護技術員出勤，必須積極建立靜脈輸液，並給藥藉以提升患者存活率，在消防局全力推動下，台南到院前OHCA給藥比例從2018年的6％到2021年的47.15％，也因此在2021年台台市急救成功率達到31.87％，雖說每個環節都很重要，但持續的讓第一線同仁保有救護熱忱是相當重要的。

▲台南市消防局今年採購8組電動骨針，預計配發至所屬高級救護分隊全面使用，並於這兩天辦理訓練，訓練過程頗受消防人員好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

有鑑於此，為了讓消防人員在現場可以更輕鬆給藥，台南市今年採購8組電動骨針，預計配發至所屬高級救護分隊全面使用，並於這兩天辦理訓練，訓練過程頗受同仁好評。

消息傳出甚至有些一般單位也想爭取配置，目前規劃後續採購或受贈並將裝備配置在較偏遠，另高級救護技術員較多之分隊，好讓這項救人利器得以發揮。

▲台南市消防局今年採購8組電動骨針，預計配發至所屬高級救護分隊全面使用，並於這兩天辦理訓練，訓練過程頗受消防人員好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，雖然台南市不是第一個使用電動骨針的單位，但只要能夠帶給市民朋友生命保障更安全，台南市都願意跟進並大力推廣，也希望消防局人員能夠儘速上手，從死神手中多搶幾個人命回來。

▲台南市消防局今年採購8組電動骨針，預計配發至所屬高級救護分隊全面使用，並於這兩天辦理訓練，訓練過程頗受消防人員好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，他在2021年底就指示動用預備金採購電動骨針，並交辦要儘速完成，因有這項利器就可以有效提升到院前的給藥率，消防局在緊急救護一直都是全力以赴，現在有更好的裝備，能守護市民，對市民來說是另一種福氣。

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