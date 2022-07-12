　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南消四大隊山上分隊新辦公廳舍啟用　黃偉哲期勉守護山上居民

▲台南市消防局第四救災救護大隊山上分隊辦公廳舍擴建工程，12日上午10時30分舉行落成啟用典禮，由市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第四救災救護大隊山上分隊辦公廳舍擴建工程，12日上午舉行落成啟用典禮，由市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第四救災救護大隊山上分隊辦公廳舍擴建工程，12日上午10時30分舉行落成啟用典禮，由市長黃偉哲親自主持，並邀請各界民意代表、各界來賓與地方仕紳等一同剪綵、觀禮，見證歷史性的一刻，並在山上國中醒獅戰鼓隊所帶來喧天鼓陣及祥獅獻瑞的歡樂氣氛下熱鬧登場。

▲台南市消防局第四救災救護大隊山上分隊辦公廳舍擴建工程，12日上午10時30分舉行落成啟用典禮，由市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲除肯定消防局人員的辛勞付出，更感謝在本案推動過程中，市議會林志聰議員、前議員林慶鎮及當地人士的支持與協助，市府分年編列總經費新台幣3055萬元進行闢建。山上分隊辦公廳舍的擴建，將可以提升山上區整體災害搶救及緊急救護效能，建構更完整的防救災體系，打造山上區成為「安居、安全、安心 」的三安居住環境，也期勉消防人員以守護山上區居民的生命財產安全為己任，再次恭喜典禮圓滿順利。

▲台南市消防局第四救災救護大隊山上分隊辦公廳舍擴建工程，12日上午10時30分舉行落成啟用典禮，由市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，山上分隊原有廳舍為2層樓建築，於1988年建造啟用，並與警察局新化分局山上分駐所共用，近年廳舍老舊，且隨著配置救災車輛及救災器材增加，空間明顯不足使用，影響救災效率甚鉅。經與警察局共同會勘協調後，同意於現有廳舍後側用地面積1932.54平方公尺進行擴建。擴建及整修工程委由「解構聯合建築師事務所」監造，「上晟營造有限公司」承攬施工，新廳舍將補足原有空間之不足，並將舊廳舍空間一併整合裝修補強，在各界殷殷期盼下，12日終完成美輪美奐的辦公廳舍。

▲台南市消防局第四救災救護大隊山上分隊辦公廳舍擴建工程，12日上午10時30分舉行落成啟用典禮，由市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

山上分隊廳舍整體採簡單、俐落的建築設計，外觀有「119」巨型的顯著標誌，內部空間規劃包括安全執勤設施、生活機能需求，並以「服務導向」為前提，設有婦幼及無障礙車位、性別友善廁所等設施，各項設施及設備均符合現代化和友善化的需求，並提供消防弟兄優質辨公環境及民眾便利的洽公環境。

▲台南市消防局第四救災救護大隊山上分隊辦公廳舍擴建工程，12日上午10時30分舉行落成啟用典禮，由市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第四救災救護大隊山上分隊辦公廳舍擴建工程，12日上午10時30分舉行落成啟用典禮，由市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第四救災救護大隊山上分隊辦公廳舍擴建工程，12日上午10時30分舉行落成啟用典禮，由市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

►墾丁夏都沙灘酒店住宿下殺5.6折！夏日旅行衝一波

ET快訊
本土劇床戲播出「尺度太大急打馬賽克」！她只穿肚兜掉半球
50歲單身漢撿到女嬰…養女25年後變「億萬CEO」！　賣掉公
快訊／糗！林佳龍首亮相就口誤　「台北市需要跨域治理的市長」
痛別35年愛夫！安倍遺孀悲送「小晉」最後一程　靈車繞行首相官
蔡炳坤被李永得氣到腦中風？　柯文哲：他感到憤恨不平「被栽贓」
LIVE／安倍晉三告別式最新畫面！ 　東京現場上萬人龍不見底
找嘸車主！汽車「被公主抱」療癒炸　內行反驚：完蛋了
走到哪貪到哪！文化部高官母殘子幼求緩刑遭駁　被推上囚車發監
哥哥深愛日本「為國獻命」！安倍親弟喪兄後首發聲：請好好安息

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

長壽菸盒露餡　台南學甲警查獲安毒

三井不動產新任董座久一康洋拜會中市府 盧秀燕：感謝投資台中

南消四大隊山上分隊新辦公廳舍啟用　黃偉哲期勉守護山上居民

台南中西區透天厝法拍　執行署台南分署21日預約帶看

嘉義中埔鹽館社區開辦課程　延緩長輩失能減低家屬壓力

首支離島高救隊綠島成軍　饒慶鈴：朝一鄉鎮一高救隊目標邁進

失聯越南移工深夜騎車違規　南警盤查起獲安毒查出他無照駕駛

暑假遊客湧霧台　里港警+公所清潔隊宣導交安保平安

萬巒婦騎機車外出迷途春日　枋警＋義警溫馨助返家

酷暑高溫戲水意外頻傳　屏東縣消防局提醒注意安全

任容萱親吻模特男友洩戀情！　他甜告白：有多幸運遇到她

《人氣歌謠》攝影師「沉浸式運鏡」　打造神舞台「偶像們很努力，所以要拍好」

巴拿馬壯漢扮「安妮亞」　扭腹肌撒嬌喊：好寂寞

醉漢闖社區尿尿倒停車場入口　住戶返家輾斃過失致死送辦！

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

台中30年麥當勞正式熄燈！　民眾擠門口搶拍：青春沒了

墨西哥辣椒→剝皮辣椒 妻怒做「寒酸捲餅」報復

媽用飯蛋糕幫兒慶生！　一句「把飯吃完」他淚崩

休旅車私裝紅藍警示燈　緊跟救護車5公里6違規

開100家店被諷蛋塔效應　廖老大笑：大家拭目以待

長壽菸盒露餡　台南學甲警查獲安毒

三井不動產新任董座久一康洋拜會中市府 盧秀燕：感謝投資台中

南消四大隊山上分隊新辦公廳舍啟用　黃偉哲期勉守護山上居民

台南中西區透天厝法拍　執行署台南分署21日預約帶看

嘉義中埔鹽館社區開辦課程　延緩長輩失能減低家屬壓力

首支離島高救隊綠島成軍　饒慶鈴：朝一鄉鎮一高救隊目標邁進

失聯越南移工深夜騎車違規　南警盤查起獲安毒查出他無照駕駛

暑假遊客湧霧台　里港警+公所清潔隊宣導交安保平安

萬巒婦騎機車外出迷途春日　枋警＋義警溫馨助返家

酷暑高溫戲水意外頻傳　屏東縣消防局提醒注意安全

T1鎖犽氏兄弟　Faker：遺憾沒大五個...未來LCK會有人超越我

其他醫生就在旁邊！孕婦麻醉進行剖腹產　手術台上被變態醫性侵

陳時中參選起手式就失言！國民黨酸：自由業的迫不及待跑選舉行程

代銷龍頭月斥55萬搶七期「地租王」　傳蓋接待中心

蔡炳坤「腦出血」如不定時炸彈！醫曝誘發原因：還好倒下時他在旁

「穿制服三圍較明顯」銀行主管涉性騷丟飯碗　提告討273萬吞敗

全台唯一！10間「三麗鷗主題房」搶先看　美樂蒂、雙星仙子夢幻現身

送安倍最後一程！女子獻花「崩潰痛哭」　悼念人龍看不見盡頭

腫瘤貓進收容所成為小明星　見人「碰頭」呼嚕撒嬌找到溫暖的家

萬安演習25日登場　這三里首示範「車停、人就近疏散」

地方熱門新聞

電動自行車11月起須掛牌上路　酒駕超速均罰

南警青春宣導舞力四射

台中30年麥當勞晚間正式熄燈

新北人獨登台南大棟山迷途走至嘉義

智堅論文門　「桃園新選風」籲市民

「林靖冠當選！」柯P高歌成焦點

台南中西區透天厝法拍21日預約帶看

親子消暑趣！　桃園開放公園夏日戲水

失聯越南移工深夜騎車違規警起獲安毒

台東太麻里金崙海洋音樂節　8/6嗨翻一夏

嘉義縣6千萬旅遊補助開跑　體驗山海平原美景

台南市勞工局與榮服處簽備忘錄

三井不動產董座久一康洋拜會中市府

媽祖起駕　地瓜球雪乳闆娘怨「人潮明顯少」

更多熱門

相關新聞

古富翔／謝龍介民調大幅落後黃偉哲

古富翔／謝龍介民調大幅落後黃偉哲

根據TVBS今(11)日公布最新的台南市長選舉民調，國民黨籍的候選人謝龍介，僅拿到31%的支持度，相較於現任市長黃偉哲的50%，大幅落後達19個百分點。由民調結果看來，即便謝龍介自宣布參選以來，多次大動作評論時事議題，仍對選選情幫助不大。

善心農場捐贈自動甦醒器及救災器材

善心農場捐贈自動甦醒器及救災器材

南消歸仁玩共學

南消歸仁玩共學

台南修繕志工替弱勢圓夢

台南修繕志工替弱勢圓夢

2022職安周健走

2022職安周健走

關鍵字：

南消山上分隊辦公廳舍啟用黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

1週愛愛幾次才正常？泌尿醫曝「超羞黃金公式」

目睹女友被性侵　男把他分屍洩恨

懷雙胞胎「只生出一個」　許孟哲妻首吐痛心真相

明雨區擴大！成颱機率曝　預估路徑出爐

跟妹共浴！男友扯：沒感覺　妹子傻眼了

發現5歲兒不是親生！爸爸直接遺棄幼稚園

PChome開門日賺僅1.33萬　詹宏志1句話跟接班人撕破臉

許瑋甯淋雨戲收工「搭邱澤愛妻專車」

嘿咻女網友5個月捨不得放　偽單身騙砲2次下場慘了

手術刀片掉體內卡2天　嬤突病逝

19歲少年打完球狂灌冰飲　胸痛送醫不治

男分享人妻辣照！友突告白：想被鐵牛Ｘ

月入45K男提親　女友爸要216萬聘金：不拿吃虧

人妻揪小王「無套」玩很大　碩士夫崩潰求償

黃嘉千認婚變6天首露面　竇智孔再發聲嘆氣

更多

最夯影音

更多
任容萱親吻模特男友洩戀情！　他甜告白：有多幸運遇到她

任容萱親吻模特男友洩戀情！　他甜告白：有多幸運遇到她
《人氣歌謠》攝影師「沉浸式運鏡」　打造神舞台「偶像們很努力，所以要拍好」

《人氣歌謠》攝影師「沉浸式運鏡」　打造神舞台「偶像們很努力，所以要拍好」

巴拿馬壯漢扮「安妮亞」　扭腹肌撒嬌喊：好寂寞

巴拿馬壯漢扮「安妮亞」　扭腹肌撒嬌喊：好寂寞

醉漢闖社區尿尿倒停車場入口　住戶返家輾斃過失致死送辦！

醉漢闖社區尿尿倒停車場入口　住戶返家輾斃過失致死送辦！

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面