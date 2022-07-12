南消四大隊山上分隊新辦公廳舍啟用　黃偉哲期勉守護山上居民

▲台南市消防局第四救災救護大隊山上分隊辦公廳舍擴建工程，12日上午舉行落成啟用典禮，由市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第四救災救護大隊山上分隊辦公廳舍擴建工程，12日上午10時30分舉行落成啟用典禮，由市長黃偉哲親自主持，並邀請各界民意代表、各界來賓與地方仕紳等一同剪綵、觀禮，見證歷史性的一刻，並在山上國中醒獅戰鼓隊所帶來喧天鼓陣及祥獅獻瑞的歡樂氣氛下熱鬧登場。

市長黃偉哲除肯定消防局人員的辛勞付出，更感謝在本案推動過程中，市議會林志聰議員、前議員林慶鎮及當地人士的支持與協助，市府分年編列總經費新台幣3055萬元進行闢建。山上分隊辦公廳舍的擴建，將可以提升山上區整體災害搶救及緊急救護效能，建構更完整的防救災體系，打造山上區成為「安居、安全、安心 」的三安居住環境，也期勉消防人員以守護山上區居民的生命財產安全為己任，再次恭喜典禮圓滿順利。

消防局局長李明峯表示，山上分隊原有廳舍為2層樓建築，於1988年建造啟用，並與警察局新化分局山上分駐所共用，近年廳舍老舊，且隨著配置救災車輛及救災器材增加，空間明顯不足使用，影響救災效率甚鉅。經與警察局共同會勘協調後，同意於現有廳舍後側用地面積1932.54平方公尺進行擴建。擴建及整修工程委由「解構聯合建築師事務所」監造，「上晟營造有限公司」承攬施工，新廳舍將補足原有空間之不足，並將舊廳舍空間一併整合裝修補強，在各界殷殷期盼下，12日終完成美輪美奐的辦公廳舍。

山上分隊廳舍整體採簡單、俐落的建築設計，外觀有「119」巨型的顯著標誌，內部空間規劃包括安全執勤設施、生活機能需求，並以「服務導向」為前提，設有婦幼及無障礙車位、性別友善廁所等設施，各項設施及設備均符合現代化和友善化的需求，並提供消防弟兄優質辨公環境及民眾便利的洽公環境。