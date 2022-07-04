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南消研發火煙燃燒櫃　火場判讀及戰術運用更直覺！

▲台南市消防局第五大隊，研發自製「火煙判讀戰術燃燒櫃」，在充足的安全防護下，進行消防人員火煙流判讀及消防戰術運用的訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第五大隊，研發自製「火煙判讀戰術燃燒櫃」，在充足的安全防護下，進行消防人員火煙流判讀及消防戰術運用的訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第五大隊，研發自製「火煙判讀戰術燃燒櫃」，在充足的安全防護下，進行火煙流判讀及消防戰術運用的訓練，為火場判讀訓練新利器！

▲台南市消防局第五大隊，研發自製「火煙判讀戰術燃燒櫃」，在充足的安全防護下，進行消防人員火煙流判讀及消防戰術運用的訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南消第五大隊考量轄區建築物類型繁多、規模龐大，消防人員所遭遇的情況複雜危險，為了提升救災安全及戰術運用的效率，特別製作了「燃燒櫃」，實際模擬真實火場情況，觀察煙流的速度、體積，密度，及顏色等，並且結合滅火、排煙、氣流控制等戰術，是救災人員能通盤了解火場的狀況，及救災戰術運用。

▲台南市消防局第五大隊，研發自製「火煙判讀戰術燃燒櫃」，在充足的安全防護下，進行消防人員火煙流判讀及消防戰術運用的訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第五大隊考量救災時常遇到的建築物狀況，及火災特性，針對「火煙判讀戰術燃燒櫃」的設計主要有兩大部分，第一部分是水平煙流，透過特殊設計水平隔間，可觀察煙流及火流的狀況，亦可模擬排煙及滅火協調搭配戰術；第二部分為垂直煙流，模擬煙流垂直流動狀況，並可模擬正、負壓垂直排煙戰術的運用。該燃燒櫃更特別設計了觀景窗，更能觀察煙流及火流在建築物內的流動狀況，訓練上更為直覺、更有效率。

▲台南市消防局第五大隊，研發自製「火煙判讀戰術燃燒櫃」，在充足的安全防護下，進行消防人員火煙流判讀及消防戰術運用的訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此次第五大隊製作的的燃燒櫃，製作過程並不簡單，除了建築物模型的設計、製作材料的取得外，更經過3次以上的實際試驗，經歷火載量過小，板材選用影響煙的製程、玻璃爆裂等失敗，再更進一步反覆考量轄區建築物特性進行空間規劃修正，嘗試多種不同板材等，多項安全性修正製作更符合實境的模擬屋，最後終於試驗成功，並向所屬的救災帶隊官辦理這次訓練。

▲台南市消防局第五大隊，研發自製「火煙判讀戰術燃燒櫃」，在充足的安全防護下，進行消防人員火煙流判讀及消防戰術運用的訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示表示，不斷地都市更新，建築日益新增，透過本次的「火煙判讀戰術燃燒櫃」訓練使消防人員對於建物的構造、相關搶救效能及相關搶救安全都有相當大的提升，未來消防局在保障同仁救災安全的前提下，將持續精進救援能力，以確保市民生命、身體、財產安全。

▲台南市消防局第五大隊，研發自製「火煙判讀戰術燃燒櫃」，在充足的安全防護下，進行消防人員火煙流判讀及消防戰術運用的訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第五大隊，研發自製「火煙判讀戰術燃燒櫃」，在充足的安全防護下，進行消防人員火煙流判讀及消防戰術運用的訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局李明峯局長表示，救災時能夠判讀煙流及火流的狀況，並搭配適當的戰術運用，能大幅提升消防人員的救災安全及搶救效率，設計良好的訓練設施能幫助我們達成這個目的，消防局將持續努力研發創新有效的搶救及訓練設施設備，以提升救災效率及安全。

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