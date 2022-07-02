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青春專案開跑　南消舉辦線上防災加強安檢

▲為確保暑假期間青少年及學生進出入公共場所之消防安全，台南市消防局暑假期間成立專案檢查小組加強稽查該類場所消防安全檢查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為確保暑假期間青少年及學生進出入公共場所之消防安全，台南市消防局暑假期間成立專案檢查小組加強稽查該類場所消防安全檢查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為確保暑假期間青少年及學生進出入公共場所之消防安全，台南市消防局於暑假期間針對KTV、電子遊戲場、補習班、遊樂場所、電影院等場所，特於暑假期間成立專案檢查小組加強稽查該類場所消防安全檢查。

針對不合格場所要求業者進行改善及列管追蹤直至場所符合規定。消防局除了對場所進行安全檢查外，並呼籲青少年注意公共場所逃生路徑及是否暢通，以免事故發生時逃生不及造成憾事。若發現公共場所違規情形嚴重時，消防局除執行行政裁罰外並將其不合格事項刊登於網站，提醒青少年減少前往該場所，以達到消安零危險。

此外，消防局「防災教育館」及「台南市消防史料館」持續開放讓學童利用暑期期間親身體驗災害狀況及操作滅火器、緩降機等設備，將防火、防洪、防震、防颱等緊急避難知能自然地融入日常生活中，還有打火英雄消防員體驗、一探救護車設備及VR互動體驗歡迎闔家親臨體驗。

▲為確保暑假期間青少年及學生進出入公共場所之消防安全，台南市消防局暑假期間成立專案檢查小組加強稽查該類場所消防安全檢查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，除場所安檢加強提高青少年成長空間安全及提供多元實體防災體驗外，鑒於防疫期間青少年留在家防疫，接觸網路時間增加，市府消防局安排規劃一系列線上防災宣導活動，共計有7場次，趁著暑假，讓市民朋友利用網路，學習消防防災觀念。

市長黃偉哲很重視青少年成長環境，為台南市營造健康安全的生活環境，辦理優質豐富的青少年活動，而消防局暑假期間對青少年出入之場所作把關及養成青少年成為防災高手，默默地為青少年守護著，水裡來火裡去，成為青少年安全成長環境的守護神。

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