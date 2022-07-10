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「小黃卡在手，小小消防員跟我走」　南消歸仁玩共學

▲台南市消防局第五救災救護大隊保西分隊，與在地親子共學團體舉辦「一日小小消防員」防災體驗營活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第五救災救護大隊保西分隊，與在地親子共學團體舉辦「一日小小消防員」防災體驗營活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第五救災救護大隊保西分隊，與在地親子共學團體「我在歸仁玩共學」及「親子悠遊館」合作，舉辦「一日小小消防員」防災體驗營活動 ，採取「親子共學」的模式，讓家長與3歲至6歲孩子們共同參加所安排的活動，一起成長。

▲台南市消防局第五救災救護大隊保西分隊，與在地親子共學團體舉辦「一日小小消防員」防災體驗營活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

因疫情關係，所以特別附加需要施打過兩劑疫苗之民眾才能參加，活動報到時也需要攜帶小黃卡並且戴口罩量體溫消毒，才能進入活動現場。活動內容包含:說故事「貓咪消防員阿秋」、防溺救生小遊戲、人命搶救及民眾版心肺復甦術操作、體驗消防衣著裝滅火射水。同時也宣導民眾設置住宅用火災警報器，以提升民眾的住宅防火安全。

▲台南市消防局第五救災救護大隊保西分隊，與在地親子共學團體舉辦「一日小小消防員」防災體驗營活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此次防災體驗活動讓學齡前兒童與家長，了解如遇到心肺功能停止的人如何處置，並利用簡單口訣「叫叫壓電」：叫(叫喚病患看有無適當呼吸)叫(求救、打119、找AED)壓(如何壓胸)電(如何使用AED)。此次也特別加入DA-CPR的概念，讓家長和小朋友知道如何在報案的時候提供正確的資訊，119指揮中心如得知病人為心肺功能停止，會如何在線上指導民眾執行CPR。

▲台南市消防局第五救災救護大隊保西分隊，與在地親子共學團體舉辦「一日小小消防員」防災體驗營活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

適逢暑假期間，現場利用防溺小活動指導救溺5步驟，強調遇到溺水案件，不要驚慌，牢記救溺5步驟：(叫叫伸拋划)，大聲呼救，吸引旁人注意來幫忙；打119電話求救；利用竹竿、釣竿、樹枝等延伸物岸際救援；拋送救生圈等具有浮力的物品或漂浮物給溺者；再利用船、救生圈、浮木、救生浮標等大型浮具划過去。

▲台南市消防局第五救災救護大隊保西分隊，與在地親子共學團體舉辦「一日小小消防員」防災體驗營活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局呼籲，民眾應慎選安全水域及有救生設備與人員的合法處所，遇設有水深危險、禁止戲水等警告標誌的水域，切勿從事戲水及任何水上活動，遇到救溺事件，應聽從救生人員指揮冷靜救援，提醒家長注意孩子外出動向，勿輕忽任何可能的危險。

▲台南市消防局第五救災救護大隊保西分隊，與在地親子共學團體舉辦「一日小小消防員」防災體驗營活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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