快訊／安倍晉三靈車駛出增上寺！安倍昭惠手捧牌位　神情哀戚

記者張方瑀／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日遭槍擊身亡，遺體9日抵達東京宅邸，11日移靈增上寺舉行守靈儀式，葬禮於12日下午1時開始。安倍靈車於當地下午2時38分（台灣時間下午1時38分）左右從東京增上寺出發，夫人安倍昭惠手持牌位坐在前座，神情哀戚。靈車將行經自民黨本部大門、首相官邸與國會議事堂，再前往品川的殯儀館，作為最後的告別。

NHK報導，安倍葬禮已於當地午後1時（台灣中午12時）舉行，開放親屬、交情深厚的人士參加，包括首相岸田文雄、自民黨幹事長茂木敏充等人。相關人士透露，自民黨副總裁麻生太郎將發表悼詞。

▲安倍靈車將行經自民黨黨部。（圖／翻攝自AP Live）



安倍靈車約在當地時間2時50分左右行經自民黨黨部，上百名自民黨員於門口列隊致意，安倍力挺的愛將高市早苗手持佛珠站在第一排。安倍昭惠也向沿路民眾點頭致意。

▲靈車抵達，自民黨員合掌迎接。（圖／翻攝自AP Live）



接著載運安倍棺木的靈車將於當地時間下午2時半從增上寺出發，前往曾經作為其政治舞台的永田町，接著行經自民黨本部大門，也會開往首相官邸，不過是否進入官邸內部仍在商議中。最後靈車將經過國會議事堂，再前往品川的殯儀館，作為最後的告別。