賴清德赴日參加安倍晉三喪禮　林飛帆：兩人在台南大震後結下私誼

▲副總統賴清德至增上寺參加安倍葬禮。（圖／路透）

記者呂晏慈／台北報導

日本前首相安倍晉三8日遭槍擊身亡，震撼全球，副總統賴清德昨秘密赴日前往安倍家族東京寓所致哀，傍晚參加增上寺守靈夜後，今（12日）中午再度到增上寺參加喪禮。民進黨副秘書長林飛帆指出，與其說這是特意安排的「喪禮外交」，他倒覺得是深厚情誼下的「友誼外交」，期盼台日友情繼續穩健的向前行。

林飛帆透過臉書表示，今天安倍家舉辦家祭，正式向安倍前首相道別，家祭現場的增上寺外頭擠滿了人潮，為安倍前首相送行，場面哀戚。在家祭場內，以安倍家「親族好友」身份出席的賴清德副總統，與日本首相岸田文雄、副首相麻生太郎，多位內閣成員，以及前首相森喜朗、自民黨幹事長茂木敏充、高市早苗議員等一同為安倍前首相送行。

林飛帆指出，外界對於賴清德副總統出席安倍前首相的家祭，已經有很多的解讀了，與其說這是特意安排的「喪禮外交」，他倒覺得是深厚情誼下的「友誼外交」。賴清德副總統與日本關係交好，特別是與安倍家深厚的情誼，已經是至親好友的程度。

林飛帆細數，當初在台南大地震發生時，安倍作為時任首相，立刻提供台南協助，兩人也培養深厚的情誼，平時就常彼此問候。如果缺少了這樣深厚的情誼，台灣的副總統可能難以這樣出現在日本。這次，安倍前首相不幸遇刺，誰去送行，成為政治討論的焦點是難以避免的事情。但他想，賴副總統痛失摯友的心情恐怕是更為深切。

林飛帆表示，日本方面願意讓現任的台灣副總統賴清德赴日送別好友，自然有其充分的考量，特別衡量了家屬意願。這個「友誼外交」是有深厚的私人情誼，也有長期以來台日友好的基礎。他感慨說，「說實在，我想這也是安倍前首相的遺志吧。台日關係互動縱然有外交戰略的考量，但也有平時友誼與互信的堆疊累積。我相信這是安倍前首相之所以致力深化台日關係的原因，因為大家是真心喜歡彼此的！」