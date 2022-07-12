大批民眾夾道泣別安倍！遺孀捧牌位伴走最後巡禮　獻花人龍排到500m

▲安倍晉三靈車駛出增上寺，民眾沿路列隊送別。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日遇刺身亡，安倍家12日在增上寺舉行家祭，僅限受邀親友與重要人士追思，現任首相岸田文雄、自民黨總幹事茂木敏聰、安倍派幹部與各國領袖皆到場致意。安倍的靈車上午載著安倍的靈柩繞行永田町，隨後駛入殯儀館進行火化，而守在自民黨總部附近要為安倍獻花的人龍也長達500公尺。

▲安倍昭惠手舉牌位，駛出增上寺。（圖／路透）

據NHK報導，在守靈儀式結束後，載著安倍靈柩的靈車，在下午1時38分左右從增上寺出發，而遺孀安倍昭惠則手捧牌位，坐在副駕駛座。

▲安倍靈車從增上寺開始出發，並在繞行長期作為政治活動舞台的永田町後駛入殯儀館。（圖／路透）

在前往殯儀館火化前，靈車繞行了自民黨本部、首相官邸、國會議事堂等長期作為政治活動舞台的永田町，以首相岸田文雄為首的政府和朝野政黨幹部，也雙手合十地站在沿路各個區域，與前首相安倍告別。

▲安倍靈車繞行首相官邸，岸田文雄率眾人合掌迎接。（圖／美聯社直播畫面）

日媒報導，增上寺在12日下午，道路兩旁就聚集了大批民眾，等待著為安倍的車隊送行。他們有的拿著寫滿感謝語的海報，有的則手持過去與安倍的合照，其中還有一位民眾在增山寺大門口高舉中華民國國旗與一束白色鮮花，神色凝重。

▲手持感謝安倍標語的民眾。（圖／路透）

▲日本東京增上寺出現中華民國國旗。（圖／翻攝自AP LIVE）

安倍晉三所屬的自民黨也在總部停車場設置臨時獻花台，供前來憑弔或致意的民眾放置要送給安倍前首相的花束。NHK指出，排在自民黨總部人行道的人龍，在當天下午2點半已長達500公尺，導致警方不得不在現場緊急進行交通疏導。

▲▼自民黨總部前的獻花台湧入大量人潮。（圖／路透）

▲▼為安倍獻花的人龍排到了500公尺之長，導致警方必須動員大量員警進行交通疏導。（圖／路透）

安倍晉三從幼稚園到大學都一直在16年一貫制的貴族學校「成蹊學院」就讀，他同時也是該校的傑出校友之一。12日上午，安倍的母校成蹊學院便在學校正門附近設置了獻花台，而安倍的學弟妹以及住在學校附近的居民們也紛紛前來獻花。

▲賴清德副總統以私人行程名義赴日哀悼。（圖／路透）

報導稱，全球共有2500名來自世界各國的政要與商界人士在這幾天親赴現場，為安倍哀悼，副總統賴清德11日也以私人身分赴日弔唁，並在12日中午被外媒捕捉到他搭乘座車抵達增上寺的現場畫面，吸引台日網友熱烈討論。我外交部將副總統此次訪日之舉定調為「私人行程」，而日本外務大臣林芳正也證實，「賴副總統為參加葬禮來日，完全是私人的訪日行程。」

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