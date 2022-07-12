安倍愛徒自責「求醫院急救到最後」！　遺孀1句話讓她落淚

▲高市早苗是安倍晉三的愛徒，也是在第一時間趕往醫院處理相關事宜。（圖／高市早苗官網、路透）



記者王佩翊／編譯

日本前首相安倍晉三8日在奈良遇刺身亡，而他的愛徒高市早苗也在第一時間取消行程趕往奈良醫科大學醫院處理相關事宜。稍早安倍晉三的告別式結束，高市早苗在推特首次對外發表沉重的心情。她寫道，「當天是我請求醫院在夫人抵達前繼續使用維持生命治療。其實我一直很痛苦，不確定自己做得到底對不對，但是直到葬禮時，昭惠夫人告訴我，她在最後一刻感受到安倍前首相回握住她的手，我才終於得救。 」

安倍晉三8日上午11時半左右在奈良遇刺，妻子安倍昭惠接獲消息第一時間飛奔至奈良探視，然而當安倍昭惠抵達醫院後8分鐘，安倍晉三就宣告死亡。安倍的愛徒、眾議員高市早苗稍早則在推特上首度發聲並公開當初急救的背後故事。

高市早苗寫道，「安倍晉三前首相的葬禮結束了。從上週五事情發生以來，我一直都沒能好好睡覺，吃飯也忍不住吐出來。父母親過世時，我都沒有經歷過這麼嚴重的身心衰弱狀態。從今天開始，我如果沒能好好努力工作，那就是對不起安倍前首相。」

▲載著安倍遺體的靈車9日抵達東京宅邸，高市早苗在外等候。（圖／路透）



她說，「上週五我臨時取消了九州的出差行程，直到隔天上午為止，都一直在安倍前首相被移送的奈良醫科大學醫院負責聯絡相關事宜，當時我拜託院方在昭惠夫人趕到醫院前，繼續對安倍前首相進行維持生命治療。其實我一直都很懷疑自己這樣做到底對不對，並為此陷入痛苦，但是直到葬禮時，我和擔任喪主的昭惠夫人交談後，才終於得到救贖。因為夫人說，感覺到安倍前首相在生命的最後一刻回握住她的手。」

她繼續寫道，「星期六我在安倍前首相的東京宅邸瞻仰了他的遺容，他的臉就像是在微笑一樣溫柔，臉頰柔和，一點也不冰冷。而最重要的是，我深刻感受到安倍前首相的母親的喪子之痛，以及昭惠夫人、安倍前首相的兄弟們等遺族的悲傷，對此再次表示哀悼。」

61歲的高市早苗在安倍晉三擔任首相期間，曾擔任內閣總務大臣，同時也是日本史上在任時間最長的總務大臣。她2021年9月曾參與自民黨總裁選舉，這也是繼2008年時任眾議員小池百合子以來，再一次有女性議員參選自民黨總裁。當時安倍晉三除了親自致電表態力挺外，還向自民黨內部最大派系的細田派幹部徵求對高市的支持。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》