安倍遺孀含淚憶：趕到醫院握住丈夫的手　「他彷彿回握了我一下」

▲ 安倍昭惠神情黯然地護送亡夫最後一程。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本前首相安倍晉三8日遇刺身亡，12日下午舉行葬禮，僅開放至親友人及自民黨高層參加。出席儀式的人士透露，安倍遺孀安倍昭惠在葬禮上曾輕捧安倍臉部，致詞時含淚提及悲劇當天，她趕到奈良的醫院後握住丈夫的手，感覺安倍彷彿回握了她一下。經過長時間急救，她也親口向院方表示，「已經夠了。」

安倍的葬禮下午1時（台灣中午12時）於東京增上寺舉行，根據日本TBS NEWS DIG，參加儀式的人士透露，現場播放安倍生前彈奏311大地震賑災曲《花正在開》（花は咲く）及安倍昭惠唱歌的影片，獻花時也看見擔任喪主的安倍昭惠伸手觸碰遺體，輕捧安倍的臉。

該名人士表示，安倍昭惠在葬禮上回憶事發當天，含淚開口表示，「我趕到奈良的醫院，握住前首相安倍的手，感覺他彷彿回握了我一下。」由於經過長時間的人工呼吸仍無法救回安倍，當時也是安倍昭惠親口向院方表示，「已經足夠了」，示意停止急救。

根據《富士新聞網》，安倍昭惠也表示，當天上午8時才和丈夫一起吃早餐並送他出門，11時半後卻得知他中彈的消息，「這一切來得太過突然，直到現在我都覺得像是在作夢一樣」。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》