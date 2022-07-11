男童抱屍坐路邊！輕摸2歲弟遺體「邊趕蒼蠅邊流淚」　心碎一幕曝光

▲印度中央邦一名8歲男童抱著弟弟的遺體坐在路邊。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／綜合報導

印度中央邦發生心碎事件，8歲男童古爾山（Gulshan）抱著死去的2歲弟弟，背對牆壁坐在路邊，一邊撫摸懷裡的冰冷遺體，一邊驅趕蒼蠅，最後忍不住流淚。原來，他的父親沒有足夠金錢支付救護車費用，只好把孩子們暫時留在公園，自己到附近尋找較便宜的計程車。

《新德里電視台》報導，單親爸爸賈塔夫（Poojaram Jatav）獨自撫養4個孩子，他9日帶著古爾山及生病的2歲兒子拉賈（Raja）一起去醫院，卻被轉至莫雷納鎮（Morena）的大醫院看診。不幸的是，拉賈出現貧血、疑似肝病引發的腹水症狀橫後，在治療期間死亡，但載著父子三人轉院的救護車卻已經離開。

若要自費，一趟救護車要價1500盧比（約新台幣564元），遠遠超出賈塔夫所能負擔的金額。他懇求把兒子遺體載回30公里的家，卻被工作人員拒絕了，因為醫院當時沒有閒置車輛。

賈塔夫決定自己想辦法，因此暫時把兒子留在尼赫魯公園（Nehru Park），並且出發找車。古爾山坐著角落30分鐘左右，默默等待父親歸來，而拉賈的遺體被白布覆蓋，僅露出一小截手臂，頭部安然放在哥哥大腿上，彷彿只是睡著了。

幸好，熱心民眾注意到後，立刻通報當局。最後，父子三人在員警辛格（Yogendra Singh）的協助下，搭乘救護車回家。