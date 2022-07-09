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悼念安倍晉三　美國、印度、台灣決定「降半旗」

記者羅翊宬／綜合報導

日本前首相安倍晉三昨（8）日在奈良縣造勢時慘遭41歲兇嫌山上徹也槍殺身亡，此事震驚國際，預料將影響日後東亞局勢。對此，身為日本堅定盟友的美國率先決定將為此事降半旗，印度也表示將在今（9）日全國哀悼，至於台灣則是同樣做出降半旗的決定。

▲▼日本前首相安倍晉三。（圖／路透）

▲日本前首相安倍晉三遭槍殺身亡，美、印、台決定降半旗哀悼。（圖／路透）

根據《CNN》報導，美國總統拜登一聽聞安倍晉三遭到槍殺身亡後，便趕到日本駐美大使館哀悼，同時做出全美降半旗至10日的決定，並在總統公報上表示，「安倍晉三不僅是日本人民驕傲的公僕，更是美國最忠實的國際友人，他是日本史上在位時間最長的首相。他與美國兩黨總統合作，深化美日兩國聯盟，推進一個以自由開放為願景的印太地區。」

拜登表示，「即便安倍在被殺害雨襲擊的前一刻，他仍為民主奉獻自己的一生。」

安倍晉三被奉為是「四方安全對話」（QUAD）成立的重要推手，身為其中4個成員國之一的印度也表示，將一同參加哀悼之列。印度總理莫迪宣布，週六（9日）將舉行全國哀悼日，表達印度對安倍晉三的「最深切敬意」。

莫迪在哀悼詞中將安倍稱為朋友，並稱讚安倍晉三是日本最傑出的領導人、傑出的全球政治家。

至於台灣總統府發言人張惇涵則在9日的聲明中表示，台灣將於7月11日降半旗。張惇涵表示，「安倍晉三生前一直非常支持台灣，我相信台灣人民對此心懷感激。」

另外，澳洲墨爾本也決定將於9日晚間以紅白相間的燈光「點亮」主要地標，以哀悼慘遭槍殺的安倍晉三。墨爾本是維多利亞州首府，該州州長安德魯斯（Dan Andrews）在推特發文表示，「安倍以極大的榮譽服務他的國家，改變了我們地區的地緣政治，他是澳大利亞的好朋友，我的悼念與他的妻子、家人以及日本人民同在。」

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