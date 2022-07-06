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大陸 大陸焦點 特派現場

印度執法局兵分44路搜查陸vivo手機商據點　調查洗錢行為

▲大陸手機廠商vivo在印度的商場廣告及門市。（圖／CFP）

▲大陸手機廠商vivo在印度被官方大規模搜查。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

印度執法局昨（5）日在境內44處地點大規模突襲搜查大陸手機廠商vivo及下游相關公司，要調查該公司是否從事洗錢行為。對此，vivo公司回應，「vivo正配合印度相關部門，為他們提供所需的所有資訊。作為一家負責任的企業，我們在印度嚴格遵守當地的所有法律法規。」

▲大陸手機廠商vivo在印度的商場廣告及門市。（圖／CFP）

▲vivo在印度商場內的廣告。（圖／CFP）

印度《經濟時報》報導，消息人士指，印度中央調查局起初對vivo展開調查，隨後因該公司涉嫌違反《洗錢防制法》，改由印度執法局接手調查。據了解，該公司在查謨和克什米爾邦的經銷商稍之前已接受相關部門的審查，因印度政府發現該公司至少有兩名股東提交偽造的文件與錯誤的地址。

印度執法局這次大動作搜查行為只要針對印度比哈爾邦、賈坎德邦、北方邦、喜馬偕爾邦、中央邦和旁遮普邦等地的vivo公司據點及相關企業。然而，印度執法局此次對vivo的行動早有徵兆。

印度官方約兩個月前對小米公司以涉嫌違反外匯管理法為由採取行動後，印度企業事務部的文件即透露，正在調查vivo等在陸企或存在的「不當財務行為」。

印度政府相關部門於2022年4月曾對vivo啓動關於「所有權架構和財報是否存在重大違規行為」的調查，不過，官方未曾公開相關調查的具體內容和結果。

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