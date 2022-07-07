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vivo印度涉洗錢被調查　陸：挫傷中國企業投資經營信心與意願

▲大陸手機廠商vivo在印度的商場廣告及門市。（圖／CFP）

▲大陸手機廠商vivo。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

印度執法局5日以涉嫌洗錢為由，突襲檢查了中國大陸手機廠商vivo及其經銷商相關的44處生產經營場所。對此，大陸駐印度使館發言人王小劍7日表示，印方頻繁調查中國企業的做法不僅擾亂了企業正常經營活動，損害企業商譽，更阻礙了印營商環境改善，挫傷了包括中國企業在內的各國市場主體在印投資經營的信心與意願。

王小劍指出，印度執法局（ED）以涉嫌違反《防止洗錢法案》（PMLA）有關規定，在全國44個生產經營場所對vivo印度公司及其經銷商展開突擊檢查，中方正在密切關注此事。

▲大陸手機廠商vivo在印度的商場廣告及門市。（圖／CFP）

王小劍提到，中國政府一貫要求中國企業在海外合法合規經營，同時堅定支持中國企業維護自身合法權益。

王小劍強調，印方頻繁調查中國企業的做法不僅擾亂了企業正常經營活動，損害企業商譽，更阻礙了印營商環境改善，挫傷了包括中國企業在內的各國市場主體在印投資經營的信心與意願。

王小劍還說，中印經貿關係的本質是互利共贏，2021年中印雙邊貿易額歷史性突破千億美元，充分體現了兩國經貿合作的巨大潛力和廣闊前景，「希望印方依法合規調查執法，切實為中國企業在印投資經營提供公平、公正、非歧視的營商環境。」

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