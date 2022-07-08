印度殺人豹連奪5童性命　村民目睹4歲男被叼走「拖500公尺」斃命

▲喀什米爾地區近來已有5名孩童被野豹殺死。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度再傳出野豹攻擊人事件，喀什米爾4歲男童梅赫拉茲(Mehraz Azad Mir)在叔叔家院子玩耍時被野豹叼走，後來被拖進附近500公尺森林中，民眾後來追進森林中好不容易搶回孩子，送醫後仍重傷身亡。

事件6日晚間7時30分發生在喀什米爾北部Rajpora Rajwar，警方表示，當時梅赫拉茲在自家草坪上玩耍時，不曉得從哪裡突然衝出一頭野豹，立即就把他整個人叼走。

目擊者表示，當時突然聽到孩子哭聲，查看發現一頭野豹口中竟然咬著孩子，被拖進森林中500公尺，這件事讓當地民眾一直活在恐懼中。村民經過20分鐘追捕，才終於發現野豹與男童，雖然最後成功把人奪回，但傷勢嚴重身亡。

喀什米爾近來頻傳野豹殺人事件，目前已有5名兒童因此死亡，上月一頭野豹在烏里(Uri)連續殺死3名孩童，分別是13 歲阿米爾(Amir Muneer)、12 歲沙希德(Shahid Ahmad)和魯特巴(Rutba Manzoor)，在當地造成恐慌，後來又傳出南部地區6歲女童祖拜達(Zubaida Jan)也被野豹殺死。

當地野生部門自上月開始組成50人小組四處搜捕，日前才終於成功射殺奪走3條人命的野豹，如今又傳出梅赫拉茲被另一頭野豹殺死事件，當局已派遣官員前往該地區抓捕，提醒民眾外出小心。