山上徹也痛恨！統一教「集體配婚」　多名日女飛南韓嫁給陌生男

▲「統一教」以集體配婚聞名，2020年2月不畏新冠疫情，照常舉行儀式。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

前日本首相安倍晉三8日遇刺身亡，日媒報導指出，兇嫌山上徹也痛恨「統一教」，才把殺機投向與該組織關係密切的安倍。「統一教」信徒遍布日韓及美國，過去就曾因為「集體配婚」躍上國際新聞版面。日本議員鈴木信行指出，許多日本女性因為這個宗教，被帶到南韓參加集體結婚，也曾有人從日本攜帶巨額金錢前往南韓，就是為了捐給教會。

「統一教」原名「世界基督教統一神靈協會」，現已改名為「世界和平統一家庭聯合會」，1954年5月1日由創辦人文鮮明在南韓首爾成立，號稱在全球擁有300萬信徒。

▲2020年2月的儀式上，來自64國的近6000對新人成婚。（圖／達志影像／美聯社）



「統一教」教義以基督教為基礎，再加上文鮮明個人詮釋。他們相信，人類背離神的教導，因此產生原罪，擺脫原罪的方法就是接受「聖婚祝福」，也就是廣受矚目的「集體配婚儀式」，第一代教徒由文鮮明擔任牧師、幫忙配婚並且主持婚禮，之後教徒則由各地教會代為證婚。

文鮮明自認是要完成耶穌未竟志業的人，誓言把全體人類恢復至「無罪」的純潔狀態，被信徒尊為「彌賽亞」。他認為，「跨國和跨文化婚姻，是帶來理想和平世界的最快方法」，樂於親自替信眾配婚，其中許多都是來自不同國家、互不相識的伴侶。此外，參加配婚者，必須宣誓證明自己是處女或處子，且在婚禮後40天內不得發生性關係。

▲文鮮明生前飽受爭議，最後在2012年去世。（圖／達志影像／美聯社）

文鮮明1997年在華盛頓州替3萬對新人證婚，2年後在首爾奧運會場替2.1萬新人證婚，數度引發熱議。2020年2月，「統一教」不畏疫情，在加平郡集體配婚，現場包括來自64國的近6000對新人，甚至還有21歲女大生，大家穿著一模一樣的服裝，許多人近幾周才第一次見面，卻僅有部分信徒戴上口罩，因為他們相信一切都在上帝的掌控中，不會染疫。

不過，文鮮明多次捲入逃稅及募款醜聞，還被踢爆要求女信徒跟自己做愛，以換取「潔淨救贖」，被指為倡導性交贖罪的洗腦邪教教主，最後於2012年去世。

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